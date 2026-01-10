Украинское посольство обратилось по этому поводу в Государственный департамент США. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что теневой флот России и Крым очень связаны.
Смотрите также Массово становятся россиянами: подсанкционные танкеры вышли с новыми флагами
Кто был на борту российского танкера Marinera?
Украинская сторона стремится получить консульский доступ к украинцам, которых американцы задержали на российском танкере.
По нашей информации, это граждане Украины – выходцы из Крыма. Видите, когда произошла такая ситуация, то они вспомнили, что украинцы,
– сказал Сергей Братчук.
Стоит добавить, что в украинском посольстве подчеркнули, что контролируют ситуацию и держат связь с американцами относительно украинцев на танкере Marinera.
В российских СМИ сообщили, что на борту судна якобы было 20 украинцев, 6 грузин и 2 россиян. Украинская сторона не подтвердила эту информацию.
США захватили российские танкеры: последние новости
Россия возмутилась из-за захвата США танкера Marinera танкера Marinera, который является частью российского теневого флота. В Кремле утверждают, что это якобы нарушение Конвенции ООН.
Американцы, вероятно, будут судить экипаж танкера Marinera, который США недавно взяли под свой контроль. Задержание произошло из-за нарушения американских санкций. Судно ходило под российским флагом.
Американская береговая охрана задержала танкер Olina теневого флота России. Известно, что он вышел из Китая. Кроме того, Дональд Трамп подчеркнул, что это судно покинуло Венесуэлу без согласования с США.