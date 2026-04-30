Не встиг король залишити США, як Володимир Путін звʼязався телефоном з Дональдом Трампом. У Кремлі добре знають, що президент США висловлює значну повагу до британського монарха. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, навіщо насправді Чарльз приїздив у США, як цей візит вплине на Трампа та про що свідчить реакція Путіна.

Яка насправді мета візиту короля Чарльза до Трампа?

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зауважив, що візит Чарльза IIІ відбувається на тлі суттєвого погіршення відносин Сполучених Штатів Америки з Великою Британією, загалом і Європою. Фактично сьогодні король виконує непритаманні йому функції – займається дипломатією на тлі погіршення відносин, як вважає Клочок, з метою "потепління".

Статус монарха дійсно приваблює Трампа. Тепер він може похизуватися, що до його попередників королі не їздили, а до нього приїжджав Чарльз ІІІ. Невипадково ж Трамп опублікував фото з Чарльзом у твіттері Білого дому з підписом "два королі",

– зазначив Клочок.

Питання України, звісно, підіймалося, але, на думку аналітика, воно не було найголовнішим. Найімовірніше, Трамп сьогодні використовує позицію Росії для того, щоб переконати Велику Британію і союзників у тому, що вони мають підтримувати один одного. Щоправда, робить це в дуже специфічний спосіб – спочатку пересварився з усіма, а зараз намагається налагодити контакт з британцями, адже вони йому вкрай потрібні в Ормузькій протоці.

Проте малоймовірно, що Чарльз ІІІ зможе змінити позиції уряду, адже немає на нього шаленого впливу. Аналітик висловив сумніви щодо того, що домовленості будуть глобальними й будуть, наприклад, спільні дії британців та американців щодо підтримки України,

– вважає аналітик.

Крім цього, треба брати до уваги ще один момент. Трамп спілкується із Путіним. Він йому переказує, що знищить ледь чи не все людство, тому що в Путіна великі проблеми через удари ЗСУ по території Росії.

Важливо! Під час зустрічі Трамп порушував теми безпеки та міжнародної політики, зокрема згадував Володимира Путіна і його наміри щодо війни. Водночас король намагався уникати цих питань, переводячи розмову на інші аспекти під час візиту.

Зокрема, 29 квітня знову прилетіло по нафтопереробному заводу за 1 500 кілометрів. У Туапсе оголошено екологічну катастрофу регіонального рівня. Експортний потенціал російської нафти суттєво зменшився. Звісно, Путіну це не подобається. Йому треба виправляти ситуацію, бо він вже починає говорити про тероризм з боку України.

З яким питанням приїздив Чарльз у США: дивіться відео

Як на Трампа вплине резонансна промова короля Чарльза?

Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький зауважив, що залишається відкритим питання: кого Трамп поважає більше – Чарльза III чи Володимир Путін, з огляду на те, що з російським лідером він контактує частіше.

За словами експерта, світові політики вже не раз закликали США активніше підтримувати Україну та зміцнювати партнерство з Європою. Хоча такі заяви не завжди звучали публічно або з трибуни Конгресу, вони лунали регулярно. Водночас Городницький вважає, що Трамп демонструє особливу повагу саме до Чарльза III, що підтверджується його публічними висловлюваннями.

Трамп часто мислить стереотипами щодо глобальних подій і символів, зокрема як-от Букінгемський палац. Його ставлення до британського короля виглядає особливим, майже захопленим, що може робити позицію монарха більш переконливою для нього, ніж думки інших політичних діячів,

– додав політичний експерт.

Водночас Трамп значно частіше взаємодіє з Путіним, тому виникає питання, що для нього має більшу вагу – комунікація з британським королем чи контакти з Кремлем.

Цікаво! Дональд Трамп заявив, що колись мріяв жити в Букінгемському палаці та навіть планує обговорити це з Чарльз III. Він також згадав, що його мати захоплювалася британською королівською родиною й була прихильною до Чарльза III.

Кого Трамп поважає більше – Путіна чи короля Чарльза: дивіться відео

Чому Путін одразу зателефонував Трампу?

Не встигли король і королева Великої Британії залишити Сполучені Штати, як Володимир Путін й Дональд Трамп зідзвонилися телефоном. Журналісти припустили, що це було спробою російського диктатора підкреслити особливі відносини з Трампом навіть попри те, що президент США "повністю занурений у кризу на Близькому Сході".

Політтехнолог Тарас Загородній сказав, що, ймовірно, Трамп постійно підтримує звʼязок з Путіним. На думку політтехнолога, російський диктатор переживає за парад до 9 травня.

Йому ж треба якось провести це для того, щоб не зганьбитися на весь світ. Можливо, Путін проситиме Трампа, щоб він тиснув на Україну й не було атак 9 травня по Росії,

– мовив Загородній.

До того ж Путін вже запросив перемир'я на 9 травня. Москвичам вже навіть зв'язок пообіцяли вимкнути 9 травня. Адже "мобільного ППО" Сі Цзіньпіна цього року у Москві вже не буде. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у 2025 році Україну попросили не бити по території Росії під час параду, на якому присутній китайський лідер.

Чого злякалися у Кремлі: дивіться відео

Що загалом відомо про візит короля у США?

Під час поїздки до Сполучених Штатів король Великої Британії Чарльз III виступив у Конгресі, де підкреслив важливість рішучої підтримки України в умовах глобальної нестабільності.

Також монарх дозволив собі жарт про історичну роль Британії, зауваживши, що без неї американці могли б розмовляти французькою. На це відреагував президент Франції Еммануель Макрон, іронічно зазначивши, що це було "шикарно".