Не встиг король залишити США, як Володимир Путін звʼязався телефоном з Дональдом Трампом. У Кремлі добре знають, що президент США висловлює значну повагу до британського монарха. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, навіщо насправді Чарльз приїздив у США, як цей візит вплине на Трампа та про що свідчить реакція Путіна.

Цікаво Уперше Чарльз був тут 56 років тому: як змінився Овальний кабінет і що з нього зробив Трамп

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зауважив, що візит Чарльза IIІ відбувається на тлі суттєвого погіршення відносин Сполучених Штатів Америки з Великою Британією, загалом і Європою. Фактично сьогодні король виконує непритаманні йому функції – займається дипломатією на тлі погіршення відносин, як вважає Клочок, з метою "потепління".

Статус монарха дійсно приваблює Трампа. Тепер він може похизуватися, що до його попередників королі не їздили, а до нього приїжджав Чарльз ІІІ. Невипадково ж Трамп опублікував фото з Чарльзом у твіттері Білого дому з підписом "два королі",
– зазначив Клочок.

Питання України, звісно, підіймалося, але, на думку аналітика, воно не було найголовнішим. Найімовірніше, Трамп сьогодні використовує позицію Росії для того, щоб переконати Велику Британію і союзників у тому, що вони мають підтримувати один одного. Щоправда, робить це в дуже специфічний спосіб – спочатку пересварився з усіма, а зараз намагається налагодити контакт з британцями, адже вони йому вкрай потрібні в Ормузькій протоці.

Проте малоймовірно, що Чарльз ІІІ зможе змінити позиції уряду, адже немає на нього шаленого впливу. Аналітик висловив сумніви щодо того, що домовленості будуть глобальними й будуть, наприклад, спільні дії британців та американців щодо підтримки України,
– вважає аналітик.

Крім цього, треба брати до уваги ще один момент. Трамп спілкується із Путіним. Він йому переказує, що знищить ледь чи не все людство, тому що в Путіна великі проблеми через удари ЗСУ по території Росії.

Важливо! Під час зустрічі Трамп порушував теми безпеки та міжнародної політики, зокрема згадував Володимира Путіна і його наміри щодо війни. Водночас король намагався уникати цих питань, переводячи розмову на інші аспекти під час візиту.

Зокрема, 29 квітня знову прилетіло по нафтопереробному заводу за 1 500 кілометрів. У Туапсе оголошено екологічну катастрофу регіонального рівня. Експортний потенціал російської нафти суттєво зменшився. Звісно, Путіну це не подобається. Йому треба виправляти ситуацію, бо він вже починає говорити про тероризм з боку України.

Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький зауважив, що залишається відкритим питання: кого Трамп поважає більше – Чарльза III чи Володимир Путін, з огляду на те, що з російським лідером він контактує частіше.

За словами експерта, світові політики вже не раз закликали США активніше підтримувати Україну та зміцнювати партнерство з Європою. Хоча такі заяви не завжди звучали публічно або з трибуни Конгресу, вони лунали регулярно. Водночас Городницький вважає, що Трамп демонструє особливу повагу саме до Чарльза III, що підтверджується його публічними висловлюваннями.

Трамп часто мислить стереотипами щодо глобальних подій і символів, зокрема як-от Букінгемський палац. Його ставлення до британського короля виглядає особливим, майже захопленим, що може робити позицію монарха більш переконливою для нього, ніж думки інших політичних діячів,
– додав політичний експерт.

Водночас Трамп значно частіше взаємодіє з Путіним, тому виникає питання, що для нього має більшу вагу – комунікація з британським королем чи контакти з Кремлем.

Цікаво! Дональд Трамп заявив, що колись мріяв жити в Букінгемському палаці та навіть планує обговорити це з Чарльз III. Він також згадав, що його мати захоплювалася британською королівською родиною й була прихильною до Чарльза III.

Не встигли король і королева Великої Британії залишити Сполучені Штати, як Володимир Путін й Дональд Трамп зідзвонилися телефоном. Журналісти припустили, що це було спробою російського диктатора підкреслити особливі відносини з Трампом навіть попри те, що президент США "повністю занурений у кризу на Близькому Сході".

Політтехнолог Тарас Загородній сказав, що, ймовірно, Трамп постійно підтримує звʼязок з Путіним. На думку політтехнолога, російський диктатор переживає за парад до 9 травня.

Йому ж треба якось провести це для того, щоб не зганьбитися на весь світ. Можливо, Путін проситиме Трампа, щоб він тиснув на Україну й не було атак 9 травня по Росії,
– мовив Загородній.

До того ж Путін вже запросив перемир'я на 9 травня. Москвичам вже навіть зв'язок пообіцяли вимкнути 9 травня. Адже "мобільного ППО" Сі Цзіньпіна цього року у Москві вже не буде. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у 2025 році Україну попросили не бити по території Росії під час параду, на якому присутній китайський лідер.

Що загалом відомо про візит короля у США?

Під час поїздки до Сполучених Штатів король Великої Британії Чарльз III виступив у Конгресі, де підкреслив важливість рішучої підтримки України в умовах глобальної нестабільності.

Також монарх дозволив собі жарт про історичну роль Британії, зауваживши, що без неї американці могли б розмовляти французькою. На це відреагував президент Франції Еммануель Макрон, іронічно зазначивши, що це було "шикарно".