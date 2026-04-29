Про це повідомляє Суспільне.

Про що король говорив у Конгресі США?

Король Великої Британії Чарльз III заявив, що світ переживає період серйозної нестабільності – від Європи до Близького Сходу, що створює нові виклики для міжнародної спільноти та впливає на життя людей у різних країнах.

Монарх підкреслив, що для захисту України та її народу необхідна "непохитна рішучість", адже лише так можна досягти справедливого і тривалого миру.

У контексті війни в Україні він також провів паралель із подіями 11 вересня 2001 року, адже саме тоді НАТО вперше і єдиний раз застосувало статтю 5 про колективну оборону. На думку короля, зараз світ потребує такої ж єдності.

Довідка. Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає, що напад на одного союзника розглядається як напад на всіх членів НАТО. Її застосували після терактів 11 вересня 2001 року у США, організованих терористичною організацією "Аль-Каїда". Тоді країни Альянсу після консультацій із Вашингтоном погодили спільні дії, що згодом призвело до військової операції в Афганістані, спрямованої проти режиму, який надавав підтримку терористам.

Окремо Чарльз III наголосив на важливості партнерства між Великою Британією та США, назвавши його унікальним союзом, сформованим століттями. За його словами, сьогодні така співпраця, що ґрунтується на єдності Європи та Америки, є важливішою, ніж будь-коли.

Король також зазначив, що зміцнення безпеки починається з посилення обороноздатності. За його словами, Велика Британія усвідомлює, що сучасні загрози вимагають трансформації Збройних сил, а ключову роль у цьому відіграє НАТО. Саме тому Лондон ухвалив рішення про найбільше стабільне збільшення оборонних витрат з часів холодної війни.

Від глибин Атлантики до катастрофічно танучих льодовиків Арктики, відданість та досвід Збройних сил Сполучених Штатів та їхніх союзників лежать в основі НАТО, вони зобов'язалися захищати один одного, захищати наших громадян та інтереси, оберігати північноамериканців та європейців від наших спільних супротивників,

– заявив король.

Чарльз III згадав і про власну службу у Королівському флоті понад пів століття тому. Він наголосив на тяглості військових традицій у королівській родині – від його батька, принца Філіпа, герцога Единбурзького, до попередніх поколінь.

Чарльз III виступає перед Конгресом США / Скриншот з трансляції ABC News

Нагадаємо, цей візит британського монарха став першим із 2007 року. Після нещодавнього інциденту зі стріляниною у Вашингтоні заходи безпеки перед прибуттям короля додатково посилили та переглянули.

Відомо також, що після завершення програми у Вашингтоні Чарльз III вирушить до Нью-Йорка, де відвідає меморіал 11 вересня разом із мером міста та політиком Зораном Мамдані. Завершиться його поїздка у Вірджинії.

