Об этом сообщает Суспильне.

О чем король говорил в Конгрессе США?

Король Великобритании Чарльз III заявил, что мир переживает период серьезной нестабильности– от Европы до Ближнего Востока, что создает новые вызовы для международного сообщества и влияет на жизнь людей в разных странах.

Монарх подчеркнул, что для защиты Украины и ее народа необходима "непреклонная решимость", ведь только так можно достичь справедливого и продолжительного мира.

В контексте войны в Украине он также провел параллель с событиями 11 сентября 2001 года., именно тогда НАТО впервые и единственный раз применило статью 5 о коллективной обороне. По мнению короля, сейчас мир нуждается в таком же единстве.

Справка. Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех членов НАТО. Ее применили после терактов 11 сентября 2001 года в США, организованных террористической организацией "Аль-Каида". Тогда страны Североатлантического союза после консультаций с Вашингтоном согласовали совместные действия., что впоследствии привело к военной операции в Афганистане, направленной против режима, оказывавший поддержку террористам.

Отдельно Чарльз III отметил важность партнерства между Великобританией и США, назвав его уникальным союзом, сложившимся веками. По его словам, сегодня такое сотрудничество, что основывается на единстве Европы и Америки, важнее, чем когда-либо.

Король также отметил, что укрепление безопасности начинается с усиления обороноспособности. По его словам, Великобритания осознает, что современные угрозы требуют трансформации Вооруженных сил, а ключевую роль в этом играет НАТО. Именно поэтому Лондон принял решение о стабильном увеличении оборонных расходов со времен холодной войны.

От глубин Атлантики до катастрофически тающих ледников Арктики, преданность и опыт Вооруженных сил Соединенных Штатов и их союзников лежат в основе НАТО, они обязались защищать друг друга, защищать наших граждан и интересы, оберегать североамериканцев и европейцев от наших общих противников,

– заявил король.

Чарльз III упомянул и о своей службе в Королевском флоте более полувека назад. Он отметил тягость военных традиций в королевской семье– от его отца, принца Филиппа, герцога Эдинбургского, к предыдущим поколениям.

Чарльз III выступает перед Конгрессом США / Скриншот по трансляции ABC News

Напомним, этот визит британского монарха стал первым с 2007 года. После недавнего инцидента со стрельбой в Вашингтоне меры безопасности перед прибытием короля дополнительно усилили и пересмотрели.

Известно также, что после завершения программы в Вашингтоне Чарльз III отправится в Нью-Йорк, где посетит мемориал 11 сентября вместе с мэром города и политиком Зораном Мамдани. Завершится его поездка в Виргинию.

