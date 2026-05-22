Видео уже несколько дней обсуждают в сети. Об этом, в частности, написало издание BBC.

Во время прогулки в Ньюкасле птичий помет испачкал спину пиджака короля. В этот момент Его Величество как раз собирался начать встречу с местными жителями. Король Чарльз III отреагировал спокойно, пошутив: "По крайней мере, он не попал мне на голову". Женщина, которая присутствовала в толпе, сказала, что это "на удачу", после чего британский монарх улыбнулся.

Добавим, что король Чарльз III приехал в Северную Ирландию не сам – его сопровождала жена королева Камилла. Королевская чета провела там три дня: приехали 19 мая, а уехали 22-го. Это уже 43-й визит Его Величества в Северную Ирландию – сначала еще в статусе принца, в теперь и как короля.

