Відео вже декілька днів обговорюють в мережі. Про це, зокрема, написало видання BBC.

Під час прогулянки в Ньюкаслі пташиний послід забруднив спину піджака короля. У цей момент Його Величність якраз збирався розпочати зустріч із місцевими жителями. Король Чарльз III відреагував спокійно, пожартувавши: "Принаймні, він не потрапив мені на голову". Жінка, яка була присутня у натовпі, зауважив, що це "на удачу", після чого британський монарх усміхнувся.

Додамо, що король Чарльз III приїхав до Північної Ірландії не сам – його супроводжувала дружина королева Камілла. Королівське подружжя провело в там три дні: приїхали 19 травня, а поїхали 22-го. Це вже 43-й візит Його Величності до Північної Ірландії – спочатку ще в статусі принца, в тепер і як короля.

