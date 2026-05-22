Він показав статуетку на своїй сторінці у фейсбуці та поділився подробицями про отримання нагороди.

Виявилося, що Володимир долучився до створення музичного альбому Y el canto de todas, який на Latin Grammy Awards-2025 переміг у номінації "Найкращий інструментальний альбом".



Y el canto de todas переміг у номінації "Найкращий інструментальний альбом" / Скриншот з сайту Latin Grammy Awards

У цій категорії передбачено три нагороди – для артиста, продюсера і звукорежисера. До Львова приїхало одразу дві статуетки. Володимир співпрацював разом з іспанським гітаристом Рафаелем Серралетом і Львівським національним філармонійним оркестром на чолі з маестро Сергієм Хоровцем.

Я забезпечив повний виробничий аудіопроцес – від запису до фінального мастерингу, намагаючись поєднати технічну точність, природне оркестрове звучання та увагу до музичної виразності,

– поділився Володимир Пунько.

Музичним продюсером Y el canto de todas був диригент Сергій Хоровець, а артистом – Рафаель Серралет.

Для довідки! Альбом Y el canto de todas записували у Львові під час повномасштабного вторгнення. Він присвячений музиці жінок-композиторок Латинської Америки. До нього увійшли твори таких авторок, як Віолета Парра, Чабука Гранда, Консуела Веласкес та інших. Усі композиції виконали по-новому – для гітари з оркестром, де головну роль відіграє саме гітара.

Що таке Latin Grammy Awards?

Це дуже престижна музична нагорода. Її присуджує організація Latin Recording Academy, до якої входять співаки, продюсери, звукорежисери й автори пісень. Вони голосують і обирають переможця.

Церемонія Latin Grammy Awards-2025 відбулася 13 листопада у Лас-Вегасі.