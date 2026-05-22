Для свого дебюту вона обрала розкішну сукню українського бренду за понад 50 тисяч гривень. Фото з фестивалю та свої емоції від події Даша опублікувала в інстаграмі.

На червону доріжку у Каннах Квіткова одягнула сукню Chandelle від UMAHANOVA. На офіційному сайті її вартість становить 52 тисяч гривень.

Вбрання має розкльошений силует, асиметричний поділ і розріз на нозі. Особливістю сукні є об'ємні боки, відкрита спина й ефектний шлейф. До того ж вона має корсетні бокові вставки, прикрашена ручною вишивкою та оздоблена стеклярусом. Ззаду є знімні "хвости" у стилі сукні-смокінга – їх можна залишити або зняти залежно від настрою чи формату події.

Сукня Chandelle від UMAHANOVA / Скриншот з сайту бренду

До речі, Даша розповіла, що сукню перевозили в спеціальному пластиковому боксі, щоб боки не поламалися.

Даша Квіткова розповіла, як перевозили її сукню для Каннського фестивалю / Скриншот з інстаграм-сторіс

Не щипай мене, я не хочу прокидатись,

– емоційно написала Квіткова під публікацією про свій дебют у Каннах.

Відомо, що блогерка відвідала кінофестиваль на запрошення французького парфумерного бренду KILIAN PARIS. До слова, минулого року на запрошення цього ж бренду гостею фестивалю була блогерка Анна Притула.

Хто ще з українських зірок побував на 79-му Каннському кінофестивалі?

Серед гостей фестивалю – українська телеведуча Катерина Осадча. Вона в інстаграмі поділилася, що це вже її 21-й Каннський кінофестиваль. Другий рік поспіль Осадча веда благодійну українську подію в межах фестивалю. Для червоної доріжки ведуча обрала ефектну сукню-русалку від українського бренду BALYKINA.

Також на Каннський кінофестиваль приїхала українська акторка Анастасія Пустовіт. Вона виконала одну з головних ролей у фільмі "Весна" режисера Ростислава Кірпіченка, прем'єра якого відбулася в межах фестивалю. Кадрами з події блогерка поділилася у своєму інстаграмі.

Крім того, у Каннах з'явився український режисер Мстислав Чернов. Цьогоріч він очолив журі премії за найкращий документальний фільм "Золоте око" (L'OEil d'Or) на Каннському кінофестивалі.