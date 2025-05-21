Інфлюенсерка поділилась своїми враженнями та показала яскраві кадри з події. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.
Цікаво Нічого свого зробити не можуть, – відома російська співачка сплагіатила образ Полякової
Я відчуваю неймовірне щастя та вдячність, за все те, що зараз зі мною відбувається,
– написала блогерка в інстаграм-сторіс.
Анна поспілкувалася із засновником бренду Кіліаном Геннессі та відвідала червону доріжку в елегантній чорній сукні.
Анна Притула в Каннах / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Для довідки! KILIAN PARIS — це розкішний парфумерний бренд, заснований у 2007 році Кіліаном Геннессі, спадкоємцем легендарної родини Hennessy. Бренд славиться не лише своїми стійкими ароматами, а й розкішним дизайном флаконів, які часто оздоблюються золотом, сріблом та кристалами Swarovski.
Що відомо про Анну Притулу
- Це інфлюенсерка зі Львова, яка має понад 922 тисячі підписників в інстаграмі.
- Вона активно співпрацює з українськими та міжнародними брендами, серед яких ONEBYONE, L’Oréal, Walker та інші.
- У своїх соціальних мережах Анна ділиться модними образами, тревел-контентом і beauty-порадами.
Нещодавно в Каннах також була Оля Полякова. Співачка перед виходом на червону доріжку потрапила в ДТП.