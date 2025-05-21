Під час свого виступу на футбольному матчі "Спартак" – "Ростов", росіянка була одягнена у вбранні, майже ідентичному до костюма Олі Полякової з її шоу 2023 року "Все буде добре". Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку продюсера Полякової Михайла Ясинського.
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Обидві співачки вийшли на сцену в довгій білій сукні з розрізом, металевим корсетом, а також з мечем як головним елементом образу. Водночас у випадку Полякової вбрання ще доповнювала корона.
Убогі. Нічого свого зробити не можуть,
– зазначив Михайло Ясинський.
Це не перший випадок, коли росіяни присвоюють те, що створюють українці. Злата Огнєвіч нещодавно заявила, що її пісню "За лісами, горами" у спотвореному вигляді виконують на російських концертах під прапором партії "Єдина Росія".
Також російська пропаганда переклала пісню "Не твоя війна" від Океану Ельзи та змусила співати її дітей. Ще один приклад – пісня Кузьми Скрябіна "Мам", яку російський блогер незаконно адаптував для своїх відео з проросійською символікою.
До того ж нещодавно росіяни цинічно вкрали пісню Влада Дарвіна "Три сестри".
Кожен такий випадок – це ще одне нагадування: російська пропаганда намагається красти не лише території, а й саму ідентичність українців.