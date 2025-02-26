Злата Огнєвіч розповіла, що їй надіслали безліч відео з різних пропагандистських фестивалів, де виконували її вкрадену пісню. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм співачки.
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Співачка отримала близько 30 роликів, де росіяни виконують її перероблену пісню "За лісами, горами". Всі ці заходи проходять за підтримки партії диктатора Путіна "Єдиної Росії". Частину з цих відео артистка показала в мережі.
Мені надіслали близько 30 виступів з різних фестивалів, концертів при підтримці "Єдиної Росії", які мені боляче було дивитися та слухати. Я думала, що мене вже нічим не здивуєш. Що можна чекати від країни, яка постійно привласнює і краде собі щось хороше чуже. В останню чергу я могла уявити, що моя пісня стане частиною російської пропаганди,
– зізналась Злата Огнєвіч.
Росіяни вкрали пісню Злати Огнєвіч: відео
У мережі підтримали співачку та закликали послухати оригінальну пісню. Користувачі вже не дивуються вчинкам російських окупантів.
- "Тепер оригінал треба разів сто послухати, щоб відносити душевну рівновагу"
- "Жах. Кров з вух пішла"
- "Огидно слухати"
- "Злато, ти й пісня у твоєму виконанні - неперевершена! А ті... не можуть пережити, якщо то краще - не їхнє"
- "Буду сьогодні слухати на повторі оригінал, щоб забути це".
Які ще пісні вкрали росіяни
- Трек "Океану Ельзи" – "Не твоя війна" росіяни переклали на російську мову та маніпулятивно дали переспівати дітям.
- Пісня України для Євробачення SHUM підкорила мільйони слухачів. Росіяни видали свою версію треку, однак вона має вкрай незграбний вигляд. Це логічно, адже пісня не має нічого спільного з традиціями країни-агресора, про які співають Go_A.
- Росіянин Дмітрій Швєц незаконно переклав на російську пісню Кузьми Скрябіна "Мам". Він використав це для пропаганди війни.