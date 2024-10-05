За словами виконавиці, її тато не міг просто відсиджуватися вдома. Тепер вона розкрила деякі подробиці батькової роботи. Про це співачка розповіла в етері "Сніданку 1+1".

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Зокрема, Злата зізналася, що батько провів близько півтори тисячі операцій.

Він відпрацював дуже багато в Харківській області й за весь цей час повномасштабного він провів близько півтори тисячі операцій. Якась суперлюдина,

– наголосила виконавиця.

Вона додала, що тато сильно змінився з початку великої війни.

Лікарі вони бачать за своє життя багато хвороб, операцій, але коли до тебе на операційний стіл, у палату потрапляють молоді хлопці, цивільні після обстрілів... Ну, якщо ти жива людина і ти емпатична людина, то навіть якщо ти хірург, тобі дуже всіх шкода. Дуже сумні очі були у тата, коли він приїхав. Важко йому морально, психологічно. Він каже: "Я такого за життя своє не бачив. Я такого надивився". Шкода йому людей, а він ще емпатична людина,

– зауважила артистка.

"Сніданок з 1+1": дивіться відео онлайн

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