Серед них – Джамала, Камалія, Злата Огнєвіч та MamaRika. Виконавиці про це сказали в коментарі Новини.LIVE.

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Так, Джамала зізналася, що "дуже збентежена" і для неї ця новина про секс-скандал стала розчаруванням.

Я слухала музику P.Diddy і дуже багато. Тому я ще розбираюся. Це, знаєте, як з Майклом Джексоном було. Спочатку закидали, а потім виявилося, що може не так все було,

– поділилася співачка.

Камалія засудила розпусту і наголосила, що вона "за чисте кохання".

Злата Огнєвіч також поділилася своєю думкою щодо затримання P.Diddy. Вона вважає, що насправді у світи таких, як репер, є ще дуже багато.

Дуже рада, що його затримали. Напевно було дуже важко знайти докази й, головне, законодавчу базу, яка б дозволила його заарештувати. Адже людина у якої є статки, зв'язки та друзі серед влади, таку людину не просто зловити за хвіст. Не один P.Diddy так робить, але так сталося, що спіймали саме його. Таких дуже багато,

– зазначила виконавиця.

MamaRika зізналася, що нажахана тим, що відбувалося на White Parties.

Це повний кабздєц. Жах. Я мама, я на стороні добра. В цьому не мають бути замішані діти. Все. Дорослі, ну хочете розважайтеся, але діти там не повинні бути. Для мене це страшна новина, я не можу це прожити вже кілька днів. Це жах. У мене цим кишить TikTok і я просто намагаюся якось жити далі після цієї інформації. Коли у тебе є діти, ти зовсім інакше це сприймаєш,

– сказала знаменитість.

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Зауважимо, напередодні Катя Осадча теж прокоментувала гучний секс-скандал у Голлівуді.

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