Він сам про це заявляв в одному з інтерв'ю. Водночас сини короля Чарльза III не відвідували White Party. Королівський біограф Крістофер Андерсон в коментарі виданню Fox News пояснив, чому цього не відбулося.

До теми Дрескод, ріки алкоголю та десятки знаменитостей: як "білі вечірки" Diddy стали легендарними

Так, за його словами, запрошення P. Diddy були марними завдяки пильності працівників палацу.

Diddy заявив, що запрошував їх на вечірки. Але ті запрошення мудро відхилялися, а після того, як Вільям і Кейт заручилися, Diddy зрозумів натяк і взагалі перестав їх кликати. Бувши молодими холостяками, Вільям та Гаррі могли запросто сказати "так" і відвідати одну з диких вечірок Diddy. Спасибі їхнім придворним наглядачам, вони перехопили ту кулю,
– зазначив біограф.

Зауважимо, сам P.Diddy в The Graham Norton Show, яке вийшло ще у 2011 році, розповідав про те, що задумувався над тим, аби запросити принців Гаррі та Вільяма на свої вечірки.

Раніше, коли вони були юними парубками й самі влізали в багато халеп, я такий думав собі: "Чого б вам не зависнути зі мною?",
– зазначав репер.

Водночас він додав, що згодом "їх викреслено зі списку".

P.Diddy на The Graham Norton Show: дивіться відео онлайн

Що відомо про скандальні вечірки P.Diddy

  • З кінця 1990-х років Шон Комбз організовував сумнозвісні "білі вечірки", на які запрошували знаменитостей. Серед них – Бейонсе, Jay-Z, Періс Гілтон, Сара Джессіка Паркер, Леонардо Ді Капріо, Кардашяни, Мерая Кері, Ешлі Олсен, Демі Мур, Ештон Катчер і багато інших.
  • Відвідувачі зобов'язані дотримуватися суворого дрес-коду, одягаючи лише біле вбрання.
  • Пресу запрошували на "офіційні частини" цих вечірок, проте з настанням ночі атмосфера кардинально змінювалася. Повідомляється, що Diddy сигналізував про перехід до "неофіційної" частини заходу, оголошуючи, що "дітям пора спати". Саме в ці години, які називають freak-offs, гості вживали алкоголь, важкі наркотики та влаштовували оргії. Свідки стверджують, що Комбз іноді знімав це на відео, хоча не завжди брав у них безпосередню участь.
  • Крім того, існують припущення, що молодих відвідувачів навмисно накачували наркотиками й піддавали сексуальному насильству і фізичному знущанню, це могло тривати кілька днів, жертв нібито утримували в маєтку доти, доки не заживали видимі травми.