Він сам про це заявляв в одному з інтерв'ю. Водночас сини короля Чарльза III не відвідували White Party. Королівський біограф Крістофер Андерсон в коментарі виданню Fox News пояснив, чому цього не відбулося.
До теми Дрескод, ріки алкоголю та десятки знаменитостей: як "білі вечірки" Diddy стали легендарними
Так, за його словами, запрошення P. Diddy були марними завдяки пильності працівників палацу.
Diddy заявив, що запрошував їх на вечірки. Але ті запрошення мудро відхилялися, а після того, як Вільям і Кейт заручилися, Diddy зрозумів натяк і взагалі перестав їх кликати. Бувши молодими холостяками, Вільям та Гаррі могли запросто сказати "так" і відвідати одну з диких вечірок Diddy. Спасибі їхнім придворним наглядачам, вони перехопили ту кулю,
– зазначив біограф.
Зауважимо, сам P.Diddy в The Graham Norton Show, яке вийшло ще у 2011 році, розповідав про те, що задумувався над тим, аби запросити принців Гаррі та Вільяма на свої вечірки.
Раніше, коли вони були юними парубками й самі влізали в багато халеп, я такий думав собі: "Чого б вам не зависнути зі мною?",
– зазначав репер.
Водночас він додав, що згодом "їх викреслено зі списку".
P.Diddy на The Graham Norton Show: дивіться відео онлайн
Що відомо про скандальні вечірки P.Diddy
- З кінця 1990-х років Шон Комбз організовував сумнозвісні "білі вечірки", на які запрошували знаменитостей. Серед них – Бейонсе, Jay-Z, Періс Гілтон, Сара Джессіка Паркер, Леонардо Ді Капріо, Кардашяни, Мерая Кері, Ешлі Олсен, Демі Мур, Ештон Катчер і багато інших.
- Відвідувачі зобов'язані дотримуватися суворого дрес-коду, одягаючи лише біле вбрання.
- Пресу запрошували на "офіційні частини" цих вечірок, проте з настанням ночі атмосфера кардинально змінювалася. Повідомляється, що Diddy сигналізував про перехід до "неофіційної" частини заходу, оголошуючи, що "дітям пора спати". Саме в ці години, які називають freak-offs, гості вживали алкоголь, важкі наркотики та влаштовували оргії. Свідки стверджують, що Комбз іноді знімав це на відео, хоча не завжди брав у них безпосередню участь.
- Крім того, існують припущення, що молодих відвідувачів навмисно накачували наркотиками й піддавали сексуальному насильству і фізичному знущанню, це могло тривати кілька днів, жертв нібито утримували в маєтку доти, доки не заживали видимі травми.