Він сам про це заявляв в одному з інтерв'ю. Водночас сини короля Чарльза III не відвідували White Party. Королівський біограф Крістофер Андерсон в коментарі виданню Fox News пояснив, чому цього не відбулося.

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Так, за його словами, запрошення P. Diddy були марними завдяки пильності працівників палацу.

Diddy заявив, що запрошував їх на вечірки. Але ті запрошення мудро відхилялися, а після того, як Вільям і Кейт заручилися, Diddy зрозумів натяк і взагалі перестав їх кликати. Бувши молодими холостяками, Вільям та Гаррі могли запросто сказати "так" і відвідати одну з диких вечірок Diddy. Спасибі їхнім придворним наглядачам, вони перехопили ту кулю,

– зазначив біограф.

Зауважимо, сам P.Diddy в The Graham Norton Show, яке вийшло ще у 2011 році, розповідав про те, що задумувався над тим, аби запросити принців Гаррі та Вільяма на свої вечірки.

Раніше, коли вони були юними парубками й самі влізали в багато халеп, я такий думав собі: "Чого б вам не зависнути зі мною?",

– зазначав репер.

Водночас він додав, що згодом "їх викреслено зі списку".

P.Diddy на The Graham Norton Show: дивіться відео онлайн

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