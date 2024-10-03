Наприклад, нещодавно адвокати заявили, що подадуть ще понад 100 позовів про сексуальне насильство проти P. Diddy. Стверджується, що жертвами репера ставали й чоловіки, й жінки, віком від 9 до 38 років. Вважається, що злочинні дії він, зокрема, скоював на легендарних "білих вечірках", організатором яких був сам. Користувачі у мережі активно поширюють списки людей, які могли відвідувати ці заходи, пише Show 24.
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Важливо зазначити, що списки, які гуляють мережею, зокрема тіктоком, всього лише теорії людей. Наразі триває слідство, а докази щодо причетності тих чи інших світових знаменитостей не оголошені. Однак на одній з пресконференцій адвокат Тоні Базбі поділився, що з часом стане відомо про багато інших імен, які причетні до скандалу з Шоном Комбзом. Він додав, що ці подробиці можуть шокувати.
Найчастіше поруч з P. Diddy згадуються імена американської виконавиці Бейонсе та її чоловіка – репера Jay-Z. Вважається, що вони можуть бути причетними до смерті короля попмузики Майкла Джексона, співачок Алії та Лефт Ай. Так, зірки ніби-то хотіли позбутися конкурентів, аби побудувати успішну кар'єру.
Хто з зірок може бути причетний до скандалу з P. Diddy
У списку світових зірок, які можуть бути причетними до секс-скандалу з P. Diddy, є імена тих, кого обожнюють мільйони. Репутація багатьох знаменитостей під загрозою, а Голлівуд тепер асоціюється зі страшними злочинами. Співак Джастін Бібер, до речі, міг стати жертвою репера, про що він натякав у своєї пісні Yummy.
- Репер та актор Drake.
- Акторка та співачка Дженніфер Лопес.
- Сімейство Кардаш'ян.
- Репер та продюсер Snoop Dogg.
- Співачка Ріанна.
- Реп-співачка Doja Cat.
- Музикант Джастін Тімберлейк.
- Співак Фаррелл Вільямс.
- Співачка та акторка Демі Ловато.
- Супермодель Наомі Кемпбелл.
- Співак Ашер Реймонд.
- Актор та співак Вілл Сміт та інші.
Зауважимо, що багато зірок у різні роки говорили про вже сумнозвісні вечірки P. Diddy. Хтось заявляв, що ніколи їх не відвідував, а хтось називав дивними. Є знаменитості, які досі ніяк не прокоментували свою ймовірну причетність до секс-скандалу з репером. Наприклад, Бейонсе, яку вже декілька днів хейтять люди, без проблем публікує дописи в інстаграмі. Аби зробити остаточні висновки, варто дочекатися завершення слідства або коментарів від юристів, які доведуть, хто ж зі знаменитостей дійсно причетний до злочинів разом з Шоном Комбзом.