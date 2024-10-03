Наприклад, нещодавно адвокати заявили, що подадуть ще понад 100 позовів про сексуальне насильство проти P. Diddy. Стверджується, що жертвами репера ставали й чоловіки, й жінки, віком від 9 до 38 років. Вважається, що злочинні дії він, зокрема, скоював на легендарних "білих вечірках", організатором яких був сам. Користувачі у мережі активно поширюють списки людей, які могли відвідувати ці заходи, пише Show 24.

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Важливо зазначити, що списки, які гуляють мережею, зокрема тіктоком, всього лише теорії людей. Наразі триває слідство, а докази щодо причетності тих чи інших світових знаменитостей не оголошені. Однак на одній з пресконференцій адвокат Тоні Базбі поділився, що з часом стане відомо про багато інших імен, які причетні до скандалу з Шоном Комбзом. Він додав, що ці подробиці можуть шокувати.

Найчастіше поруч з P. Diddy згадуються імена американської виконавиці Бейонсе та її чоловіка – репера Jay-Z. Вважається, що вони можуть бути причетними до смерті короля попмузики Майкла Джексона, співачок Алії та Лефт Ай. Так, зірки ніби-то хотіли позбутися конкурентів, аби побудувати успішну кар'єру.

Хто з зірок може бути причетний до скандалу з P. Diddy

У списку світових зірок, які можуть бути причетними до секс-скандалу з P. Diddy, є імена тих, кого обожнюють мільйони. Репутація багатьох знаменитостей під загрозою, а Голлівуд тепер асоціюється зі страшними злочинами. Співак Джастін Бібер, до речі, міг стати жертвою репера, про що він натякав у своєї пісні Yummy.

Репер та актор Drake.

Акторка та співачка Дженніфер Лопес.

Сімейство Кардаш'ян.

Репер та продюсер Snoop Dogg.

Співачка Ріанна.

Реп-співачка Doja Cat.

Музикант Джастін Тімберлейк.

Співак Фаррелл Вільямс.

Співачка та акторка Демі Ловато.

Супермодель Наомі Кемпбелл.

Співак Ашер Реймонд.

Актор та співак Вілл Сміт та інші.

Зауважимо, що багато зірок у різні роки говорили про вже сумнозвісні вечірки P. Diddy. Хтось заявляв, що ніколи їх не відвідував, а хтось називав дивними. Є знаменитості, які досі ніяк не прокоментували свою ймовірну причетність до секс-скандалу з репером. Наприклад, Бейонсе, яку вже декілька днів хейтять люди, без проблем публікує дописи в інстаграмі. Аби зробити остаточні висновки, варто дочекатися завершення слідства або коментарів від юристів, які доведуть, хто ж зі знаменитостей дійсно причетний до злочинів разом з Шоном Комбзом.