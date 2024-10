Шанувальники, зокрема, почали переглядати пісні, в яких приховано, мимоволі або навмисно згадувалося ім'я P. Diddy. Фани припускають, що багато знаменитостей намагалися донести світові інформацію про злочини репера та продюсера, пише Show 24.

Емінем – Fuel

Емінем згадував P. Diddy у своїх хітах напряму чи опосередковано з початку своєї кар'єри. Зараз популярним став трек, що вийшов у вересні 2024 року – Fuel. Там артист натякає, що репер P. Diddy – насильник. У тексті Емінем вимовляє слово "raper" (ґвалтівник), фраза S-As схожа на скорочення sexual assault (сексуальне насильство) та каже слова, що співзвучні з псевдонімом Комбса – P. Diddy.

I'm like a R-A-P-E-R

Got so many S-As, S-As

Wait, he didn't just spell the word, "Rapper" and leave out a P, did he?

У наступних рядках тієї самої пісні Емінем згадує про репера Біггі та Тупака Шакура. Існує теорія, що Комбс причетний до їхньої смерті. Про це Емінем згадував ще у 2018 році в треці Killshot, що був дисом (піснею-критикою) на репера Machine Gun Kelly. Там чоловік каже, що MGK ніколи не вдасться випустити хіт, так само як Дідді ніколи не визнає своєї причетності до вбивства Тупака.

J.Cole – Let Go My Hand та She knows

Репер J.Cole, що ворогує з Шоном Комбсом, у 2021 році випустив трек, у якому каже, що він знає правду про свого "колегу". Хтось припускає, що мова йде про злочини Дідді, а хтось, що це лиш відсилання до їхньої сварки.

My last scrap was with Puff Daddy, who would've thought it?

I bought that album in seventh grade and played it so much

You would've thought my favorite rapper was Puff

Back then I ain't know s**t, now I know too much

Ще один трек J. Cole зараз у центрі уваги – She knows. Там є рядки: "Спочивай з миром, Aaliyah, спочивай з миром, Left Eye. Майкле Джексоне, побачимося, як тільки я помру".

Артистки Aaliyah і Left Eye та Майкл Джексон були близькими з компанією Diddy, Бейонсе і Jay-Z. Є теорія, що останні нібито причетні до смертей зірок, які перераховані в треці. На цю думку фанів наштовхнув факт, що всі вони померли 25 числа, а після смертей в Бейонсе виходили альбоми.

Користувачі соцмереж також пов'язують назву треку (She knows) з прізвищем Бейонсе – Knowles.

Джастін Бібер – Yummy

На думку фанів, відсилання до "білих вечірок" Дідді є у кліпі Джастіна Бібера Yummy. Назва треку нагадує фразу young me, до того ж наприкінці відео з'являється тарілка з дитячим фото артиста. У мережі також поширюють відео з бекстейджу зйомок цього кліпу, де Бібер мав розбитий вигляд.

Прихильники співака висувають теорію, що у цій роботі, яка на перший погляд здається вульгарною, насправді він натякнув про непрості часи свого дитинства. Саме тоді він часто працював з P. Diddy.

Зауважимо, зараз у мережі Джастіну Біберу приписують трек "Lost myself at a Diddy party". Насправді він згенерований штучним інтелектом.

Каньє Вест – Famous і No More Parties in LA

За деякими теоріями, що висувають зараз фани у соцмережах, Каньє Вест був ще одним артистом, незалежним від продюсера P. Diddy. У кліпі Famous він показав сплячих оголених знаменитостей. Хтось припускає, що це відсилання до "білих вечірок", а хтось – що на кліп Каньє надихнула картина Вінсента Дезидеріо "Сон".

Пісня No More Parties in LA ("Більше ніяких вечірок у Лос-Анджелесі") також наштовхнула фанів на думку, що Каньє був та залишається противником Шона Комбса. Хоч варто додати, що сім'я Кардашян часто відвідувала "білі вечірки" репера.

Цікаво, що деякі артисти зараз змінюють тексти своїх пісень, щоб уникнути позитивних згадок про репера. Наприклад, популярність набуває трек Kesha – Tik tok. У 2009 році там лунав рядок: "Wake up in the morning like P. Diddy" ("Прокидаюся зранку, як P. Diddy"), але після скандалу Kesha змінила слова на "F*ck P. Diddy" ("Йди до біса, P. Diddy"), засудивши його вчинки.