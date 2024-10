Нещодавно репера P. Diddy, чиє справжнє ім'я Шон Джон Комбз, заарештували без права внесення застави. У березні у будинку зірки були проведені обшуки, під час яких виявили наркотики та тисячі пляшок дитячої олії. Адвокат репера заявляв, що той невинний. Те ж саме стверджував сам P. Diddy. Попри це, чоловіка залишили у в'язниці. Які знаменитості висловлювалися про "білі вечірки" Джона Комбза читайте далі у матеріалі.

Ештон Кутчер

Одного разу, ще у 2019 році, під час розмови в американського актора та ведучого Ештона Кутчера запитали про відвідування "білих вечірок" P. Diddy. Тоді чоловік сказав, що є багато чого, що він не може розказати. Кутчер заявив, що історії з вечірок репера – дивна річ зі спогадів. Свої стосунки з P. Diddy він також назвав дивними.

Інтерв'ю з Ештоном Кутчером: дивіться відео онлайн

Ice Cube

На одному зі своїх концертів, який проходив 22 вересня, американський репер Ice Cube заявив, що він та репер WC ніколи не відвідували вечірки P. Diddy. Тож шанувальникам не варто хвилюватися за це.

Ice Cube про вечірки P. Diddy: дивіться відео

Келлі Ріпа

В одному з епізодів американського ранкового ток-шоу "Наживо з Келлі та Марком" акторка Келлі Ріпа під час розмови зі співачкою Мері Джей Блайдж попросила про запрошення на яхту P. Diddy. Інтерв'ю відбулося ще минулого року, але його вставили у свіжий епізод, що було не надто розумно, виходячи з обставин.

Деймон Деш

Нещодавно у своєму інстаграмі американський підприємець та музичний продюсер Деймон Деш заявив, що ніколи не відвідував вечірки P. Diddy. Зазначимо, що чоловік зустрічався зі співачкою Aaliyah аж до її смерті. Зараз у мережі обговорюють, що до загибелі дівчини можуть бути причетні Бейонсе, Jay-Z та репер.

Хлої Кардашян

Бізнесвумен Хлої Кардашян та її сестра Кортні в одному з епізодів Keeping Up With the Kardashians обговорювали, з ким перша жінка проводила одні з вихідних. Так, були названі репер Френч Монтана, співак Джастін Бібер та репер P. Diddy. Однак невідомо, чи вони говорили про ті самі "білі вечірки".

Ашер

В одній з розмов, яка є на ютуб-каналі The Howard Stern Show, співак Ашер розповів, що коли переїхав до Нью-Йорка, то протягом року жив з Шоном Комбзом. Це було у 90-х роках. Чоловік прийшов туди, аби подивитися на такий стиль життя, але відверто зізнався, що не знає, чи зміг би насолоджуватися ним. Він назвав це дикістю. Наприкінці Ашер сказав, що не відправив би свою дитину у "табір Паффі" (так низивають P. Diddy).

Ашер про P. Diddi: дивіться відео онлайн

50 Cent

У цьогорічному інтерв'ю The Hollywood Reporter відомий американський репер 50 Cent заявив, що завжди голосно висловлювався проти вечірок P. Diddy. Він поділився, що роками тримався якомога далі від них. Нагадаємо, що репер працює над документальним серіалом про Шона Комбза для Netflix.

Ray J

Днями американський R&B-співак Ray J поділився, що він ніколи не був свідком того, у чому звинувачують репера Шона Комбза. Він також заявив, що ніколи не був у кімнатах, про які зараз усі говорять. Ймовірно, йдеться про сексуальні та інші злочини, до яких, за версією слідства, причетний P. Diddy.

Ray J про P. Diddy: дивіться відео онлайн

Як бачимо, досить багато світових зірок висловлювалися про P. Diddy та його вечірки у різний період часу. Слідство триває, тож сподіваємося, що скоро дізнаємося більше конкретних деталей щодо цієї справи.