Чоловік, постраждалий від сексуального насильства з боку репера P. Diddy, вперше оприлюднив деталі цього інциденту. Пише 24 Канал з посиланням на CNN.
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Постраждалий, працівник охоронної компанії, розповів, що був запрошений на білу вечірку у 2007 році в Іст-Гемптоні, штат Нью-Йорк. За його словами, P. Diddy запропонував йому два напої, ймовірно з наркотичними речовинами. Після їх вживання чоловік почував себе погано. Згодом, за твердженням позивача, репер штовхнув його в порожній автомобіль і там зґвалтував.
Інцидент мав жахливі наслідки для життя чоловіка, за його твердженнями. Він змушений був змінити роботу, шлюб постраждалого розпався, а сам чоловік боровся з "емоційним болем і проблемами психічного здоров'я".
Вся серйозність цього живе зі мною донині. Це впливає на все, що ви робите протягом усього життя,
– поділився Джон Доу (ім'я вигадане).
Зауважимо, постраждалий є одним із шести, які подали цивільні позови проти Комбса 14 жовтня. Тут важливо додати, що у показаннях Джона Доу виявлено розбіжності. В позові він вказав одну дату і місце події, а в інтерв'ю - іншу. Спочатку стверджував, що інцидент стався у 2006 році в Сен-Тропе, а потім змінив на 2007 рік в Іст-Гемптоні. Крім того, в судовому документі писав, що не одружений, а в інтерв'ю розповів про розлучення.
Після зауважень CNN адвокати Доу подали змінену офіційну скаргу до суду.
Що відомо про затримання P. Diddy
- Арешт репера відбувся 16 вересня в готелі на Манхеттені.
- Шона Комбса звинувачують у секс-торгівлі, рекеті, фізичному й сексуальному насильстві
- Зараз він перебуває під вартою у Брукліні, а судове засідання призначене на травень 2025 року.
- Репер не визнає себе винним у висунутих проти нього звинуваченнях.