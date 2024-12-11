Чоловік, постраждалий від сексуального насильства з боку репера P. Diddy, вперше оприлюднив деталі цього інциденту. Пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Постраждалий, працівник охоронної компанії, розповів, що був запрошений на білу вечірку у 2007 році в Іст-Гемптоні, штат Нью-Йорк. За його словами, P. Diddy запропонував йому два напої, ймовірно з наркотичними речовинами. Після їх вживання чоловік почував себе погано. Згодом, за твердженням позивача, репер штовхнув його в порожній автомобіль і там зґвалтував.

Інцидент мав жахливі наслідки для життя чоловіка, за його твердженнями. Він змушений був змінити роботу, шлюб постраждалого розпався, а сам чоловік боровся з "емоційним болем і проблемами психічного здоров'я".

Вся серйозність цього живе зі мною донині. Це впливає на все, що ви робите протягом усього життя,

– поділився Джон Доу (ім'я вигадане).

Зауважимо, постраждалий є одним із шести, які подали цивільні позови проти Комбса 14 жовтня. Тут важливо додати, що у показаннях Джона Доу виявлено розбіжності. В позові він вказав одну дату і місце події, а в інтерв'ю - іншу. Спочатку стверджував, що інцидент стався у 2006 році в Сен-Тропе, а потім змінив на 2007 рік в Іст-Гемптоні. Крім того, в судовому документі писав, що не одружений, а в інтерв'ю розповів про розлучення.

Після зауважень CNN адвокати Доу подали змінену офіційну скаргу до суду.

Що відомо про затримання P. Diddy