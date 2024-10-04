Телеведуча вперше прокоментувала гучний секс-скандал у Голлівуді. Свою думку знаменитість висловила у коментарі виданню Новини.LIVE.

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Так, за словами Катерини, видається дивним, що про "білі вечірки" заговорили лише зараз, якщо вони тривають вже тридцять років. Вона вважає, що гучним секс-скандалом людей намагаються відволікти від інших важливих питань.

Це відбувалося протягом останніх тридцяти років. І те, що це тільки зараз почали розслідувати... Так, є певні причини через американське законодавство. Але я впевнена, що про це знали давно. Те, що це стало відомо зараз, мене це засмучує. Якщо є настільки відкладені злочини, то тоді про злочини, які відбуваються зараз ми дізнаємося через 30 років. Так не має бути. Звичайно, є це бажання правосуддя, того, щоб усе було по закону. Але те, що це відбувається з таким величезним запізненням, це відкладене правосуддя,

– зауважила телеведуча.

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