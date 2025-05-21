Во время своего выступления на футбольном матче "Спартак" – "Ростов", россиянка была одета в наряде, почти идентичном костюму Оли Поляковой с ее шоу 2023 года "Все буде добре". Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу продюсера Поляковой Михаила Ясинского.
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Обе певицы вышли на сцену в длинном белом платье с разрезом, металлическим корсетом, а также с мечом как главным элементом образа. В то же время в случае Поляковой наряд еще дополняла корона.
Убогие. Ничего своего сделать не могут,
– отметил Михаил Ясинский.
Это не первый случай, когда россияне присваивают то, что создают украинцы. Злата Огневич недавно заявила, что ее песню "За лесами, горами" в искаженном виде исполняют на российских концертах под флагом партии "Единая Россия".
Также российская пропаганда перевела песню "Не твоя война" от Океана Эльзы и заставила петь ее детей. Еще один пример – песня Кузьмы Скрябина "Мам", которую российский блогер незаконно адаптировал для своих видео с пророссийской символикой.
К тому же недавно россияне цинично украли песню Влада Дарвина "Три сестры".
Каждый такой случай – это еще одно напоминание: российская пропаганда пытается воровать не только территории, но и саму идентичность украинцев.