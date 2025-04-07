Об этом артист рассказал в своем инстаграме, передает Show 24. Влад опубликовал видео с шоу российского ведущего Андрея Малахова "Привет, Андрей!", где его трек исполнил уроженец Севастополя Александр Луговой.

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Влад Дарвин возмутился очередным циничным поступком россиян. Выпуск вышел в субботу, 5 апреля. Накануне Россия атаковала жилой район Кривого Рога баллистической ракетой, убив 20 человек, среди которых 9 детей.

Как украинец, я глубоко возмущен. Мою музыку использовали без моего разрешения и без всякой международной лицензии на государственном российском телевидении – именно в то время, когда вся Украина находилась в трауре. 4 апреля в результате российской ракетной атаки в Кривом Роге погибли 9 украинских детей,

– написал певец.

6 апреля враг атаковал баллистикой Киев. Дарвин отметил, что украинские города ежедневно находятся под российскими обстрелами и призвал поддерживать Украину.

Будьте на стороне правды и международного права,

– добавил Влад Дарвин.

Что известно о треке "Три сестры"