Среди них – шведский, польский и казахский. О том, как песня-притча о трех этапах жизни покорила тикток и заставила автора записать ее на четырех языках – пишет Show 24.

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Композиция "Три сестры", создана еще в 2013 году на русском языке, неожиданно приобрела популярность в тиктоке в конце 2024 года. Когда россияне начали массово использовать трек для своих видео, Дарвин решил выпустить украинскую версию песни. Этот шаг оказался чрезвычайно успешным – украиноязычная версия "Трех сестер" собрала более 1,2 миллиарда просмотров в тикток, а пользователи создали более миллиона видео под этот трек.

Vlad Darwin – "Три сестры": смотрите видео онлайн

Успех песни вышел далеко за пределы Украины. Особую популярность композиция получила в Швеции, Польше и Казахстане. В ответ, Влад Дарвин записал версии трека на шведском, польском и казахском языках.

В частности, в Казахстане песня достигла первой строчки в чарте Top Viral на Spotify.

Я видел, как польские дети танцевали под эту песню. Аманда, Линда и Роза – три сестры. Вот почему я решил перевести ее на польский язык,

– поделился артист.

Интересно, что история создания оригинальной версии "Трех сестер" имеет глубокий философский подтекст. В 2013 году Влад Дарвин задумал ее как песню-притчу, которая будет понятной как детям, так и взрослым. В композиции через образы трех сестер раскрывается смысл жизни и ее основные этапы – детство, юность и зрелость. В то же время эта песня сначала не получила ожидаемого признания, что даже привело к паузе в сольной карьере исполнителя.

Сегодня "Три сестры" демонстрирует, как музыка может преодолевать культурные и языковые барьеры, объединяя слушателей из разных стран. Это также яркий пример того, как творчество может получить вторую жизнь и найти свою аудиторию даже спустя годы после первого релиза.