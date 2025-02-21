Несмотря на то, что фамилии артистки не было среди кандидатов Нацотбора, это не помешало ей в очередной раз взорвать сеть. Трек набрал большую популярность в соцсетях, пишет Show24.

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Певица, которая долгое время скрывала свое лицо, "выстрелила" новым хитом, который получил название "Невже". Новый образ, который создали для Клавдии Петровны, не мог не заинтересовать публику. Более того, его она использовала на концертах, проходивших во Львове 13 и 14 февраля.

Но все же не опускаем веса песни. Аудитория в один голос заявляет, что исполнительница заложила в трек очень много смыслов и при каждом последующем прослушивании удается отыскать новый. Чаще всего обращают внимание именно на начало "Невже".

Отрывок из песни Klavdia Petrivna "Невже"

Дуже легко все зламати

В зграї має бути вождь

Ламати – не будувати

Для веселки треба дощ

Именно эта часть стала главной в трендах. Пользователи записали немало видео, где делятся восторгом от песни, публикуют размышления, снимают ролики разного жанра, а также просто подпевают, потому что не могут оторваться от прослушивания.

Что известно о треке "Невже"

По словам артистки, она с композицией "Невже" планировала идти на Национальный отбор Евровидения 2025. Трек Клавдия Петровна запремьерила на концертах во Львове. Артистка также выпустила видеоклип, режиссером которого стал Арсений Перов. Именно он ставил сольный концерт исполнительницы во Дворце спорта в Киеве.

Klavdia Petrivna – "Невже": смотрите видео онлайн

За 8 дней после релиза на ютубе, видеоклип набрал почти 700 тысяч просмотров. Добавим, что в видеоработе развили театральную тему: главная героиня предстает в образе куклы-марионетки, которой руководит Соломия Опрышко. Образы для артистки и других участников съемки создал украинский бренд Gasanova.