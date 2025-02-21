Попри те, що прізвища артистки не було серед кандидатів Нацвідбору, це не завадило їй вчергове підірвати мережу. Трек набрав неабиякої популярності у соцмережах, пише Show24.

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Співачка, яка тривалий час приховувала своє обличчя, "вистрілила" новим хітом, який отримав назву "Невже". Новий образ, який створили для Клавдії Петрівни, не міг не зацікавити публіку. Ба більше, його вона використала на концертах, що проходили у Львові 13 та 14 лютого.

Але все ж не опускаємо ваги пісні. Аудиторія в один голос заявляє, що виконавиця заклала у трек дуже багато сенсів і при кожному наступному прослуховуванні вдається відшукати новий. Найчастіше звертають увагу саме на початок "Невже".

Уривок з пісні Klavdia Petrivna "Невже"

Дуже легко все зламати

В зграї має бути вождь

Ламати – не будувати

Для веселки треба дощ

Саме ця частина стала головною у трендах. Користувачі записали чимало відео, де діляться захватом від пісні, публікують роздуми, знімають ролики різного жанру, а також просто підспівують, бо не можуть відірватись від прослуховування.

Що відомо про трек "Невже"

За словами артистки, вона з композицією "Невже" планувала йти на Національний відбір Євробачення 2025. Трек Клавдія Петрівна запрем'єрила на концертах у Львові. Артистка також випустила відеокліп, режисером якого став Арсеній Перов. Саме він ставив сольний концерт виконавиці у Палаці спорту в Києві.

Klavdia Petrivna – "Невже": дивіться відео онлайн

За 8 днів після релізу на ютубі, відеокліп набрав майже 700 тисяч переглядів. Додамо, що у відеороботі розвинули театральну тему: головна героїня постає в образі ляльки-маріонетки, якою керує Соломія Опришко. Образи для артистки та інших учасників зйомки створив український бренд Gasanova.