Несмотря на то, что исполнителю не удалось одержать победу, после Нацотбора его песня завирусилась в сети. Пользователи не скрывают своего восторга, снимают разного жанра ролики и в один голос заявляют, что этот трек имел бы все шансы на победу на Евровидении, пишет Show24.

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В тиктоке люди снимают под трек HONOR смешные и грустные видео, используют как дополнение к общей картинке, а кто-то не устает писать, что эта песня на повторе каждый день.

Если вам тоже понравилась композиция и хотите поделиться ею оригинальным способом, то можете вдохновиться вариантами других людей и повторить чье-то видео или придумать собственную идею.

Что известно о треке

Перед проведением Нацотбора, KHAYAT в интервью 24 Каналу рассказал о том, когда написал песню и какие смыслы в нее заложил.

Украиноязычная часть была написана около года назад, а англоязычная родилась после российского обстрела больницы "Охматдет".

Это был день, когда я был рядом, я это слышал. Я не мог остановить слезы весь день, было моральное истощение. И этот текст пришел сам. Сначала я просто записывал его в заметках, не зная, что это станет песней. Через несколько дней я соединил его с украиноязычной частью, и сложился пазл,

– рассказывал исполнитель.

KHAYAT – HONOR: смотрите видео онлайн

Традиционный стиль KHAYAT на этот раз соединился со стилем дарк-поп, что удивил многих при прослушивании впервые. Кроме того, по словам певца, "это именно тот смысл и те точные слова, что резонируют с нашим народом сегодня и является отражением реалий в которых мы с вами живем". Хотя артисту и не удалось получить счастливый билет на Евровидение, однако его песня точно нашла свое место среди украинских слушателей.