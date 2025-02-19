Очевидно, что на фоне популярности трека в тиктоке люди пытаются повторить танец из видеоклипа, что создало новый тренд. Если вы еще до сих пор не присоединились к "Абракадабре", то есть все шансы запрыгнуть в последний вагон, пишет Show24.

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На первый взгляд, может показаться, что движения танца повторить довольно сложно, ведь в оригинальном видео их выполнение происходит быстро. Однако, если подобрать для себя оптимальный вариант, где обучают соответствующим движениям и скоростям, то на качественный результат можно выйти за считанные часы.

Предлагаем в нашей подборке несколько вариантов, которые могут помочь с изучением танца.

Когда танец будет готов, следует снять видео. Отметим, что Леди Гага ввела тенденцию на то, что она распространяет, лайкает и комментирует те ролики, где люди поражают креативностью, экспрессивностью и желанием выделиться среди других. Придумайте несколько вариантов, которые, по вашему мнению, имеют шансы на то, чтобы попасть в список любимцев певицы.

Что известно о треке Abracadabra

Исполнительница продемонстрировала песню во время церемонии "Грэмми-2025". Интересно, что на платформе ютуб видеоработа уже собрала более 46 миллионов просмотров и занимает шестую строчку среди песен в категории "Популярное".

Lady Gaga – Abracadabra: смотрите видео онлайн

Песня Abracadabra войдет в новый альбом исполнительницы Mayhem, который выйдет 7 марта.