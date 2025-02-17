Такой взрыв вокруг Леди Гаги и ее творчества можно было бы назвать затишьем перед бурей. Определенный период времени исполнительница посвящала время съемкам в фильмах или сериалах, а уже сегодня подтвердила свое звание "дивы музыкального мира". Как писал один комментатор под видеоклипом: "И когда мир нуждался в ней больше всего, она вернулась", передает Show24.

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Леди Гага и ее "Абракадабра"

Впервые певица продемонстрировала публике песню во время церемонии "Грэмми-2025". Параллельно с выступлением появился клип на ютубе. Артистка не просто поразила треком, но и продемонстрировала танец, который сегодня пытается повторить каждый второй в тиктоке. Интересно, что на платформе ютуб видеоработа уже собрала более 42 миллионов просмотров и занимает третью строчку среди песен в категории "Популярное".

Lady Gaga – Abracadabra: смотрите видео онлайн

Сегодня в тиктоке уже снято почти 200 тысяч видео под различные отрывки трека. Да и сама Леди Гага не отстает от тренда, а только добавляет страсти и поощряет других.

Пользователи также отмечают, что клип и трек возвращают их во времена 2010-х годов, когда популярность Гаги была на пике, а ее "страшные" образы были темой номер один для обсуждения. К слову, некоторые даже создали символическое видео, которое визуализировало эту мысль.

Леди Гага в 2010/2025 / Скриншот с тиктока

Интересно и то, что к тренду присоединилась украинский блогер Елена Украинец, которая преподает вокал. На ее аккаунт подписано почти 400 тысяч человек, а видео собирают по несколько миллионов просмотров.

Леди Гага не прошла мимо украинцев в тренде и даже сделала репост этого видео.

Леди Гага сделала репост видео Елены Украинец / Скриншот с тиктока певицы

Что известно о треке Abracadabra

Песня Abracadabra войдет в новый альбом исполнительницы Mayhem, который выйдет 7 марта. Кроме того, частью альбома будет и трек Disease, клип на который сняла украинский режиссер Таня Муиньо.

Lady Gaga – Disease: смотрите видео онлайн

Леди Гага поделилась, что Disease – о ее собственных отношениях с внутренними демонами. Звезда призналась, что ей никогда не было легко принять то, как ее соблазняют беспорядок и хаос.

Стоит отметить и то, что несколько дней назад Таня Муиньо получила награду MTV VMA 2025 в Японии за видео к песне Disease. Ее работа победила в номинации Лучшее видео сольного исполнителя.