Премьера трека состоялась не так давно – 21 января, и он уже успел пленить сеть. Некоторые пользователи тиктока отмечают, что это новый хит, который они не могут перестать слушать, передает 24 Канал.

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Песня "Ау Ау" вытеснила из трендов тиктока треки, которые долгое время вирусились в сети. В частности, "Кульбаби" Тони Матвиенко и "Врубай" PARFENIUK. Люди сняли под нее уже тысячи роликов.

В тиктоке вирусится песня "Ау Ау": смотрите видео

Что известно о песне "Ау Ау"

Трек "Ау Ау" вошел в дебютный мини-альбом Саши Норовой "Культурное диско", который она создала в сотрудничестве со своим мужем Михаилом Клименко. В сборнике есть еще такие песни: Культурне диско", "Ікона моди", "Все ок" и "Тримай".

Я писала стихи для женщин, о женщинах и для женщин, чтобы женщины чувствовали себя особенными, прекрасными, ценили себя, свою красоту естественную, вдохновлялись, вдохновляли и были счастливы. А я помогал в этом Саше и делал ей музыкальное сопровождение, а также моральную поддержку,

– рассказывали Михаил и Саша.

ADAM и SASHA NOROVA – "Ау Ау": смотрите видео онлайн

Совместная работа Михаила Клименко и Саши Норовой сейчас занимает третье место в трендах ютуба. На первом месте премьера от Анны Тринчер "Вином текла", а на третьем – песня VERONIKA и SIMBOCHKA "ждала больше года".