Про це артист розповів у своєму інстаграмі, передає Show 24. Влад опублікував відео з шоу російського ведучого Андрія Малахова "Привет, Андрей!", де його трек виконав уродженець Севастополя Олександр Луговий.

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Влад Дарвін обурився черговим цинічним вчинком росіян. Випуск вийшов у суботу, 5 квітня. Напередодні Росія атакувала житловий район Кривого Рогу балістичною ракетою, вбивши 20 людей, серед яких 9 дітей.

Як українець, я глибоко обурений. Мою музику використали без мого дозволу і без жодної міжнародної ліцензії на державному російському телебаченні – саме в той час, коли вся Україна перебувала у жалобі. 4 квітня внаслідок російської ракетної атаки в Кривому Розі загинули 9 українських дітей,

– написав співак.

6 квітня ворог атакував балістикою Київ. Дарвін наголосив, що українські міста щодня перебувають під російськими обстрілами та закликав підтримувати Україну.

Будьте на боці правди й міжнародного права,

– додав Влад Дарвін.

Що відомо про трек "Три сестри"