Про це артист розповів у своєму інстаграмі, передає Show 24. Влад опублікував відео з шоу російського ведучого Андрія Малахова "Привет, Андрей!", де його трек виконав уродженець Севастополя Олександр Луговий.
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Влад Дарвін обурився черговим цинічним вчинком росіян. Випуск вийшов у суботу, 5 квітня. Напередодні Росія атакувала житловий район Кривого Рогу балістичною ракетою, вбивши 20 людей, серед яких 9 дітей.
Як українець, я глибоко обурений. Мою музику використали без мого дозволу і без жодної міжнародної ліцензії на державному російському телебаченні – саме в той час, коли вся Україна перебувала у жалобі. 4 квітня внаслідок російської ракетної атаки в Кривому Розі загинули 9 українських дітей,
– написав співак.
6 квітня ворог атакував балістикою Київ. Дарвін наголосив, що українські міста щодня перебувають під російськими обстрілами та закликав підтримувати Україну.
Будьте на боці правди й міжнародного права,
– додав Влад Дарвін.
Що відомо про трек "Три сестри"
- Нагадаємо, що пісня "Три сестри" вийшла ще у 2013 році, однак була написана російською мовою. Минулого року трек завірусився у тіктоці, але його для своїх відео почали використовувати росіяни.
- Так, Влад Дарвін презентував україномовну версію пісні "Три сестри". Водночас трек став популярним за межами України, тому співак переклав його шведською, польською та казахською мовами.