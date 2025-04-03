Росіянка заспіває у чотирьох виставах, які відбудуться з 11 по 21 вересня, у новій постановці англійського оперного режисера Олівера Мірса, події якої розгортаються в сучасному охопленому війною Римі. Також беруть участь оперні співаки Фредді де Томмазо та Джеральд Фінлі, пише Show 24 з посиланням на Associated Press.

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До того ж з 15 по 23 грудня Анна Нетребко має з'явитися в чотирьох виставах "Турандот" Джакомо Пуччіні, а 24 червня 2026 року має дати сольний концерт.

Останній раз вона співала в Ковент-Гардені у квітні 2019 року в опері Джузеппе Верді "Сила долі". Виступи Нетребко в опері "Набукко" у січня 2022 року були скасовані через обмеження на в'їзд до Європи.

Що відомо про Анну Нетребко

Анна Нетребко – російська оперна співачка, народна артистка Росії, яка з 2006 року також має громадянство Австрії. Мешкає у Відні. Вона є фігуранткою бази "Миротворець".

У 2014 році Нетребко пожертвувала 1 мільйон рублів оперному театру в Донецьку. На той момент місто вже не було підконтрольним Україні, оскільки Росія розпочала війну. Тоді Анна заявила, що "просто хоче підтримати мистецтво". Вона тримала в руках сепаратистський прапор і фотографувалася з ексдепутатом Олегом Царьовим.

У 2022 році, вже після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України, Анну Нетребко звільнили з Метрополітен-опери в Нью-Йорку після того, як вона відмовилася публічно дистанціюватися від Путіна.

Згодом Анна Нетребко засудила війну в Україні та заявила, що не є членом жодної політичної партії та "не пов'язана з жодним лідером Росії". Оперна співачка написала, що зустрічалася з Володимиром Путіним лише кілька разів, та що "ніколи не отримувала жодної фінансової підтримки від російського уряду". Водночас росіянка наголосила, що любить свою Батьківщину та "прагне лише до миру та єдності через своє мистецтво".

У вересні 2023 року посол України у Німеччині Олексій Макеєв повідомив, що Берлінська державна опера відмовилася скасувати участь Нетребко в постановці "Макбета".

До речі, Анна Нетребко подала скаргу на Метрополітен-оперу через Американську гільдію музичних артистів – профспілку, яка представляє оперних виконавців. Арбітр у цій справі зобов'язав театр виплатити росіянці понад 200 тисяч доларів за 13 скасованих виступів. Потім вона подала позов та вимагала щонайменше 360 тисяч доларів компенсації за роботу, яку вона втратила. Оперна співачка звинуватила Метрополітен-оперу в дискримінації за національністю, однак її претензії заперечили.