Виявилося, що вона насправді не має жодного зв'язку з Україною, а тісно пов'язана з Росією. Повідомляє Show 24 з посиланням на шведський громадський мовник SVT.

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Ballet of Ukraine в грудні 2024 року гастролювала у восьми містах Швеції із виставою "Лускунчик" і видавала себе за українську балетну трупу. Зокрема, на рекламних афішах вистав були зображені синьо-жовті кольори.

Шведські глядачі відвідували виступи Ballet of Ukraine, вважаючи, що підтримують Україну під час війни, натомість журналістське розслідування встановило, що ця балетна трупа має тісні зв'язки з Росією.

Так, відвідавши адресу, вказану на офіційному сайті балету, журналісти виявили не балетну студію, а офісну будівлю та торговий центр.

Веб-сайт норвезької компанії Touring Actors, яка займається бронюванням квитків на вистави, керується з російського сервера та належить підприємцю з Москви. Бізнесмен спростовує звинувачення у зв'язках з Росією, назвавши їх наклепом.

До того ж із 14 танцівників, представлених на сайті групи, щонайменше сім працюють в країні-терористці. Художній керівник колективу заявив журналістам, що список танцюристів, розміщений на сайті, є застарілим. Проте саме він був доступним при купівлі квитків.

Кошти від шести вистав переказувалися на швейцарську компанію Gutschwald AI Centre, власником якої є колишній менеджер російського Ощадбанку. Щоправда, він у коментарі SVT стверджує, що не має жодного відношення до виступів Ballet of Ukraine.

Наразі сайти компаній Ballet of Ukraine та Touring Actors видалені.

Зауважимо, проблема російських балетних труп, які видають себе за українські, існує в Європі не перший рік. Ще у 2022 році Національна опера України попереджала про гастролі свого російського клону, а минулого року у Швеції було скасовано виступи балету The Heritage після того, як служба безпеки виявила його зв'язки з російською державою та армією. Крім того, у лютому 2025 року Grand Ukrainian Ballet мав виступити у Швеції, проте журналісти-розслідувачі також не знайшли зв'язку цієї трупи з Україною.

Нагадаємо, нещодавно український співак YAKTAK оголосив про гастрольний тур за кордон. Він на це отримав офіційний дозвіл від Мінкульту.