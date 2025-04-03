Ярослав зізнався, як проходив цей процес. Також співак назвав нові дати своїх закордонних концертів. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку артиста.

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Це була потужна боротьба. Саме тоді, коли ми мали виїхати, змінились правила, з'явилось багато нюансів і додаткових структур, від яких потрібно було отримати підписи. Весь місяць нам обіцяли позитивну відповідь "з дня на день" "вже завтра" або "після вихідних",

– зазначив виконавець.

YAKTAK та його команда отримали офіційний дозвіл на 8 квітня, хоча перший концерт мав відбутися ще 7 березня.

Представники виконавця показали афіші з датами нових виступів. Відтак, підтверджені концерти: 08.04 – Варшава; 09.04 – Люблін; 11.04 – Катовіце; 12.04 – Леґніца й 13.04 – Торунь.

Тур охопить й інші міста Європи: Ополе, Ченстохову, Познань, Б'єльсько-б'ялу, Гданськ, Лодзь, Краків, Вроцлав, Брно, Прагу та Берлін. Додатково заплановані виступи в Кельні, Франкфурті, Антверпені, Парижі, Цюриху та Мілані у травні.

Водночас, концерти у Кельце та Сосновці довелося скасувати.

Артист планує оголосити нові дати для виступів у Щецині, Кошаліні, Амстердамі, Люксембурзі, Бухаресті, Будапешті, Кошице, Штутгарті, Ряшеві та Остраві після отримання підтверджень від концертних майданчиків.

Нові дати закордонного туру YAKTAK / Фото з інстаграму музиканта

Нагадаємо, з початку березня Міністерство культури України внесло зміни до процедури отримання дозволів на виїзд артистів за кордон.

Що саме змінилось:

Звернення тепер спрямовують у профільні інституції для початкової перевірки (кінодіячі — до Держкіно, медійники — до Держтелерадіокомпанії);

Документи потрібно подавати мінімум за 15 днів до запланованого виїзду;

Необхідні документи: запрошення та військово-обліковий документ;

Лист сприяння для перетину кордону підписує особисто міністр або виконувач його обов'язків;

Максимальний термін перебування за кордоном – 60 днів;

ФОПи можуть подаватись на виїзд лише якщо зареєстровані та працюють не менше трьох років.

Міністерство також розробляє окремий алгоритм для артистів, які виїжджають з метою збору коштів для ЗСУ. У таких випадках після повернення потрібно буде звітувати про зібрані суми та їх призначення.