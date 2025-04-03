Ярослав признался, как проходил этот процесс. Также певец назвал новые даты своих зарубежных концертов. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу артиста.

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YAKTAK и его команда получили официальное разрешение на 8 апреля, хотя первый концерт должен был состояться еще 7 марта.

Это была мощная борьба. Именно тогда, когда мы должны были выехать, изменились правила, появилось много нюансов и дополнительных структур, от которых нужно было получить подписи. Весь месяц нам обещали положительный ответ "со дня на день" "уже завтра" или "после выходных",

– отметил исполнитель.

Команда показала афиши с датами новых выступлений. Подтвержденные концерты: 08.04 – Варшава; 09.04 – Люблин; 11.04 – Катовице; 12.04 – Легница и 13.04 – Торунь.

Тур охватит и другие города Европы: Ополье, Ченстохову, Познань, Бельско-Бялу, Гданьск, Лодзь, Краков, Вроцлав, Брно, Прагу и Берлин. Дополнительно запланированы выступления в Кельне, Франкфурте, Антверпене, Париже, Цюрихе и Милане в мае.

В то же время, концерты в Кельце и Сосновце пришлось отменить.

Артист планирует объявить новые даты для выступлений в Щецине, Кошалине, Амстердаме, Люксембурге, Бухаресте, Будапеште, Кошице, Штутгарте, Жешуве и Остраве после получения подтверждений от концертных площадок.

Новые даты зарубежного тура YAKTAK / Фото из инстаграма музыканта

Напомним, с начала марта Министерство культуры Украины внесло изменения в процедуру получения разрешений на выезд артистов за границу.

Что именно изменилось:

Обращение теперь направляют в профильные институты для начальной проверки (кинодеятели – в Госкино, медийщики – в Гостелерадиокомпанию);

Документы нужно подавать минимум за 15 дней до запланированного выезда;

Необходимые документы: приглашение и военно-учетный документ;

Письмо содействия для пересечения границы подписывает лично министр или исполняющий его обязанности;

Максимальный срок пребывания за границей – 60 дней;

ФОПы могут подаваться на выезд только если зарегистрированы и работают не менее трех лет.

Министерство также разрабатывает отдельный алгоритм для артистов, которые выезжают с целью сбора средств для ВСУ. В таких случаях по возвращении нужно будет отчитываться о собранных суммах и их назначении.