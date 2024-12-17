Усе почалось з того, що росіяни почали знімати трендові відео під російську версію треку. За основу було взято такі рядки: "В старом доме на обочине, три цветка, три дочери – Аманда, Линда и Роуз. Рисовали акварелями, чтоб забыть о времени – Аманда, Линда и Роуз". На відео люди рухами повторюють слова. Однак, коли співак побачив, що ролики знімають росіяни, які, мабуть, не знають, що трек належить українцю, він запропонував перевипустити пісню українською мовою, пише Show 24.

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Тренд у тіктоці під пісню "Три сестри"

Влад Дарвін опублікував відео на своєму акаунті з підписом: "Коли побачив, що твоя пісня 2013 року набирає обертів у TikTok у 2024 році".

Зазначимо, що оригінальна версія треку російською мовою вийшла у 2013 році. До слова, пісню артист написав коли стояв у черзі гіпермаркету.

Vlad Darwin – "Три сестры": дивіться відео онлайн

У коментарях українці не приховують своїх емоцій та здивування. Виявилось, що навіть українська аудиторія не знала, що трек належить нашому виконавцю.

"Уявляю лиця росіян, коли вони дізнаються, що це українська пісня".

"Я думала, що це пісня російського виконавця".

"А вони (росіяни – ред. 24 Канал) навіть не знають, що вашу пісню просувають".

"Спершу подумав, що це казахський трек".

"Очікуємо на українську версію".

Після того, як публіка заохотила артиста до перекладу пісні, Влад Дарвін вирішив здійснити це бажання. Ба більше, він навіть долучився до танцювального тренду, а українці вже підхопили ідею.

До слова, ролики збирають десятки тисяч переглядів та уподобань. А деякі користувачі вважають, що українська версія стала кращою за російську.