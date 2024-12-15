Найбільше українці діляться світлинами та відео міст і селищ, які знищені або ж находяться у тимчасовій російській окупації. Не оминають боком й емоцій, як сум за домом, рідним подвір'ям, школою, безтурботним дитинством і часами без війни, пише Show 24.

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В основу тренду покладені такі рядки з тексту: "Наснись, наснись моє місто". Одного разу учасники гурту NAZVA запитали у публіки, про яке місто вони думають, коли слухають цю пісню. Ймовірно, саме таке опитування стало поштовхом до того, що українці почали знімати ролики про рідні міста, які, на жаль, сьогодні для них залишаються без доступу.

До слова, Ярослав Яровенко, з гурту NAZVA, родом із міста Горлівка, що на Донеччині. З 2014 року його дім перебуває в окупації.

Якщо маєте чим поділитись чи просто хочете вилити внутрішній біль, то спробуйте розмістити свої думки на просторах нового тренду.

У коментарях люди зазначають, що цей тренд доводить до сліз і просто розбиває серце.

Що відомо про трек "Чужію я"

NAZVA і Brykulets декілька місяців тому презентували спільну пісню "Чужію я", яка розкриває таку складну тему, як очуження від рідного краю.

"Чужію" – слово, яке я почув від нашого друга Дмитра Мазуряка у фільмі про Маланку. Він ужив його, коли описував, що не може повернутися у своє рідне село Іспас і чужіє од нього, перебуваючи в Києві через кар'єру в гурті KAZKA. Мене це слово так захопило, що відкарбувалося в пам'яті й, уже пишучи пісню разом з Brykulets, пригадавши це слово, воно стало основою цієї пісні,

– розповів учасник дуету NAZVA Павло Гоц.

NAZVA та Brykulets – "Чужію я": слухайте пісню онлайн

Сьогодні можна впевнено сказати, що трек виконав свою місію, адже знайшлось чимало однодумців, які переживають такі події у своєму житті.