Оля Полякова розповіла про свій непростий шлях до червоного хідника. Після того, як співачка прилетіла в Канни, вона потрапила у ДТП. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку артистки.

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Співачка не розповіла деталей аварії, але зі сльозами на очах зізналась, що розбила ніс. Та вже за кілька хвилин вона зібралась, зафарбувала подряпину та вирушила на кінофестиваль у вишуканому образі.

Як я готуюся до першої в житті доріжки на Каннському кінофестивалі… Я щойно потрапила в аварію та розбила ніс. Але я замазала свою кров на носі й переодягнулася на стоянці. І з такими перипетіями перший раз в житті потрапила на головний європейський хідник. Навіть покоцаний ніс мене не зупинив,

– розповіла Оля Полякова.

Оля Полякова потрапила в аварію: відео

Образ Олі Полякової в Каннах

На червоній доріжці Каннського кінофестивалю Оля Полякова з'явилась у вечірній сукні ніжно-рожевого кольору від українського бренду KEL.

Асиметричний корсет з блискучими елементами підкреслював фігуру, а багатошаровий фатин додав образу невагомості. Вбрання можна придбати за 50500 гривень.

Оля Полякова на кінофестивалі / Фото з інстаграму Олі Полякової

Зауважимо, на Каннському кінофестивалі Україну представляє серіал "Спадок". Акторка Антоніна Хижняк емоційно розкритикувала цей вибір Держкіно, вважаючи його невідповідним для формування міжнародного іміджу. Та зірка нагадала, що також у Каннах представлять фільм Мстислава Чернова – "2000 метрів до Андріївки".