Фреймут розповіла, як натрапила на відео Єфросиніної та Полякової. Пише Show 24 з посиланням на інтерв'ю телеведучої Раміні Есхакзай.

Теж цікаво Ольга Фреймут відповіла, чи є у її чоловіка російський паспорт

Ольга Фреймут розповіла, що була у Києві з донькою Златою, а інші діти – у Львові. Вони прибирали у квартирі, а вночі телеведуча натрапила на старе відео, де Маша Єфросиніна й Ольга Фреймут жартують про Тіну Кароль.

Напевно, через те, що була ніч і я випила просеко, я прокоментувала. Тому що я переважно таке не коментую. Мені було весело. Це було від просеко. Від втоми, 12 ночі,

– пригадала телеведуча.

Інтерв'ю з Ольгою Фреймут: дивіться відео онлайн

Що відомо про ситуацію

Маша Єфросиніна та Ольга Фреймут провели спільний прямий ефір, під час якого пожартували про Тіну Кароль. На ролику зірки спілкувалися російською мовою та наносили макіяж.

Полякова намалювала великі губи чорним олівцем, а Єфросиніна – брови. Маша відзначила схожість макіяжу Олі та Тіни Кароль, з чим співачка погодилась. Після цього вони почали співати пісню артистки "Вабити".

На жарт Єфросиніної й Полякової відреагувала Ольга Фреймут. "Підкажіть, будь ласка, що ці цьоці кажуть? Булінг успішнішої однокласниці Тіни Кароль?", – написала телеведуча.

До речі, в інтерв'ю Ольга Фреймут висловилася про Машу Єфросиніну.