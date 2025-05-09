В інтерв'ю Раміні Есхакзай Фреймут поділилась, що чоловік жив в Росії, але не народився там. Володимир має російсько-казахське коріння, а з дітьми та дружиною спілкується українською мовою, пише Show 24.

Не пропустіть Ілона Гвоздьова подала на розлучення після 10 років шлюбу, – ЗМІ

Ольга Фреймут розповіла, що Володимир Локотко довгий час був під санкціями Росії, тому не може туди повернутися, адже чоловіка одразу заарештують. Раміна Есхакзай поцікавилася, чи є у нього російський паспорт.

Користується він казахським паспортом, а від російського не може відмовитися. Тому що йому потрібно поїхати для цього в Росію, щоб взяти якусь певну довідку. Тому люди, які мають російський паспорт, на жаль, не можуть відмовитися від нього так легко, навіть якби хотіли,

– пояснила Фреймут.

Телеведуча зауважила, що Локотко живе в Україні вже 18 років, працює тут та має посвідку. Ольга пригадала, що в їхньої сім'ї був великий шок, коли Росія наклала санкції на Володимира.

Тому що я розуміла, що у нього нелегка доля. Уяви собі, ти ворог народу. Це неприємний титул. А тут тебе все одно до кінця не будуть розуміти, тому що ти маєш частково російську освіту і життя,

– додала телеведуча.

Ольга Фреймут поділилась, що зараз Володимир Локотко працює у медіасфері. У чоловіка є власний бізнес.

Інтерв'ю з Ольгою Фреймут: дивіться відео онлайн

Ольга Фреймут розповіла про початок стосунків з чоловіком

Ольга Фреймут також зізналась, що спочатку думала, що Володимиру Локотку більше подобаються чоловіки, ніж жінки, оскільки розпускали такі плітки. Каже, що він був дуже холодний та закритий.

Одного дня телеведуча дізналась, що їй не виплачують зарплату, а жінці потрібно було платити за квартиру та виховувати доньку. Так, Ольга записалася на прийом до Володимира. Друг-гей порадив Фреймут вдягнутися яскраво. Коли вона зайшла в кабінет до Локотка, то розплакалась.

Я побачила його очі, він як святий. Я просто почала плакати. Я взагалі не звикла так себе поводити. Туш була не водостійка. Але, думаю, байдуже, гей зрозуміє,

– пригадала Ольга Фреймут.

Фреймут відчула, що чоловікові можна довіряти. Телеведучій принесли зарплату в пакеті й вона пішла додому.

На той момент Ольга Фреймут перебувала у щасливих стосунках. Вона почала проявляти ініціативу до Володимира Локотка, а пізніше він почав писати жінці. Телеведуча зауважила, що вони не одразу почали зустрічатися.

"У нас був якийсь такий німий роман. Коли ми не договорювали одне одному, що ми відчували. Ми відчували більше, ніж говорили", – розповіла вона.

Раніше ми повідомляли, що Ольга Фреймут розповіла, як ставиться до Сергія Притули.