У новому інтерв'ю Ольга Фреймут висловилась про стосунки з Сергієм Притулою. Свого часу ведучі розсварилися через те, що Ольга перейшла на інший телеканал. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал RAMINA.

До слова Разом з 7-річною донькою: Ольга Фреймут вперше за довгий час показалась в Україні

На думку Ольги Фреймут, тріщина у стосунках між людьми може з'явитися і без жодних причин. Ведуча припустила, що могла стати для колишнього колеги "неприємною".

У мене до нього немає ніяких претензій. Я за ним страшенно сумую, і за Сашею Педаном, бо це дуже близькі мені люди. Ти кожен день з цими людьми. Ми багато були в відрядженнях, літали з Сашею в Америку в Атланти, були з Сергієм і Сашею в Грецію. Я з ними радилась про своє життя. Моя Злата була частиною цього колективу,

– пригадала Ольга Фреймут.

Ведуча додала, що під час роботи на Новому каналі у неї спершу була значно менша зарплатня, ніж у Притули та Педана. Та вони її завжди підтримували й допомагали та навіть дарували одяг.



Сергій Притула та Ольга Фреймут / Фото з інстаграму Ольги Фреймут

Сергій Притула раніше розповідав, що його стосунки з Фреймут остаточно зіпсувало відео, яке ведуча опублікувала в інстаграмі з іронічним підписом. Це був уривок його привітання з днем народження Ольги. Сергій підкреслив, що ролик був приватним.

Натомість Ольга Фреймут поділилась, що не бачить нічого поганого в цій публікації. До того ж він не забороняв оприлюднювати відео.

Додамо, у 2023 році Сергій Притула повідомив, що не підтримує жодних контактів з Ольгою Фреймут.