Ольга Фреймут відверто зізналась, що мало що знає про Машу Єфросиніну. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Раміни Есхакзай.

До слова Ольга Фреймут вперше сказала, як зараз ставиться до Сергія Притули

Так складалося, що Маша вела проєкти на сцені, а я десь там під сценою знімал "Ревізор". Тоді вона належала до категорії топових ведучих. Це було дуже престижно, а реаліті тільки починалося. Я була першою, хто робив реаліті. Тому ми з нею не перетиналися,

– поділилась Ольга Фреймут.

Ведуча додала, що кілька разів вони бачилися на шоу. Фреймут додала, що Єфросиніна на той час спілкувалась лише російською, як і інші на телебаченні.

"Вони розмовляли тільки російською мовою, і мене мали за таку селючку, бо я розмовляла українською. Я не про Машу взагалі, а ставлення на телебаченні. Те, що я розмовляла українською, їх дуже веселило", – додала ведуча.

Ольга Фреймут також пригадала випадок, як Маша Єфросиніна зробила їй комплімент щодо пальта. До повномасштабного вторгнення колега також запрошувала Ольгу на інтерв'ю, однак вона відмовила.

Машу я мало знаю. Я точно знаю, що їй подобався мій чоловік, бо про це багато пишуть і це не секрет. Ну але він багатьом подобається,

– з усмішкою додала Ольга Фреймут.

Нагадаємо, чоловік Ольги Фреймут – продюсер Володимир Локотко, який народився в Росії, але вже 18 років живе в Україні. Ведуча розповіла, чи є в нього російський паспорт.