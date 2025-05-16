Оля Полякова рассказала о своем непростом пути к красной дорожке. После того, как певица прилетела в Канны, она попала в ДТП. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу артистки.

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Певица не рассказала деталей аварии, но со слезами на глазах призналась, что разбила нос. Но уже через несколько минут она собралась, закрасила царапину и отправилась на кинофестиваль в изысканном образе.

Как я готовлюсь к первой в жизни дорожки на Каннском кинофестивале... Я только что попала в аварию и разбила нос. Но я замазала свою кровь на носу и переоделась на стоянке. И с такими перипетиями первый раз в жизни попала на главную европейскую тротуарную дорожку. Даже покоцаный нос меня не остановил,

– рассказала Оля Полякова.

Оля Полякова попала в аварию: видео

Образ Оли Поляковой в Каннах

На красной дорожке Каннского кинофестиваля Оля Полякова появилась в вечернем платье нежно-розового цвета от украинского бренда KEL.

Асимметричный корсет с блестящими элементами подчеркивал фигуру, а многослойный фатин добавил образу невесомости. Наряд можно приобрести за 50500 гривен.

Оля Полякова на кинофестивале / Фото из инстаграма Оли Поляковой

Заметим, на Каннском кинофестивале Украину представляет сериал "Наследство". Актриса Антонина Хижняк эмоционально раскритиковала этот выбор Госкино, считая его неподходящим для формирования международного имиджа. И звезда напомнила, что также в Каннах представят фильм Мстислава Чернова – "2000 метров до Андреевки".