Об этом сообщает The Guardian.

Что известно о визите короля?

Король Великобритании Чарльз III вместе с королевой Камиллой прибыли на авиабазу Эндрюс недалеко от Вашингтона.

Как отмечают журналисты, накануне официальной встречи возле Белого дома уже разместили британские флаги.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп планируют принять монархов на частном чаепитии, а также провести для них экскурсию к обновленной пасеке Белого дома, расположенной на южной лужайке резиденции.

Первая леди Мелания Трамп лично руководила всеми приготовлениями к государственному визиту, который должен почтить длительные и особые отношения между Соединенными Штатами и Великобританией,

– сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Впрочем, отмечают в The Guardian, четырехдневный визит, приуроченный к 250-летию независимости США, начинается на фоне дипломатического напряжения из-за войны Трампа с Ираном, а также после стрельбы, которая произошла во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома.

По словам чиновников, вероятными целями нападающего были сам президент США и члены его администрации. После этого инцидента меры безопасности перед прибытием короля срочно усилили и пересмотрели.

В Букингемском дворце заявили, что после консультаций с американскими властями визит решили не отменять.

Во время визита Чарльз выступит на государственном ужине в Восточном зале Белого дома, а также с редким обращением к Конгрессу США. Некоторые обозреватели предполагают, что он затронет тему культуры и цивилизаций – как тонкое напоминание о том, что даже такие противники, как Иран, имеют собственное древнее цивилизационное наследие.

После Вашингтона король отправится в Нью-Йорк, где посетит мемориал 11 сентября вместе с мэром города и политиком Зораном Мамдани, а завершит поездку в Вирджинии, где встретится с природоохранными организациями.

О какой стрельбе в США идет речь?

Стрельба произошла во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton. Вооруженный мужчина открыл огонь прямо во время мероприятия, где присутствовали президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп, вице-президент, члены правительства и более 2,5 тысяч гостей.

Подозреваемым оказался 31-летний Коул Аллен из города Торранс, штат Калифорния. В соцсетях мужчина резко отзывался об администрации Трампа – мол, она перешла черту. И поддерживал Украину, в частности сборами.

Сейчас подозреваемому уже предъявили обвинения по двум пунктам: использование огнестрельного оружия во время насильственного преступления и нападение на федерального офицера с использованием опасного оружия.