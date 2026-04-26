Нападавшего задержали, он уже дал показания, известно также и о пострадавшем. Главное об инциденте на ужине с Дональдом Трампом в Вашингтоне – читайте в материале 24 Канала.

К теме СМИ показали момент эвакуации Трампа, его жены и Вэнса во время стрельбы

Как произошла стрельба на ужине с Трампом?

Дональд Трамп и другие члены его администрации 25 апреля присутствовали на ужине корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton. Во время мероприятия неожиданно раздались выстрелы, из-за чего Трампа и членов его кабинета срочно вывели со сцены.

Ни Дональд Трамп, ни Мелания Трамп, ни другие члены администрации президента США не пострадали.

По данным СМИ, в бальный зал ворвался вооруженный мужчина. Сразу же после этого люди бросились на пол и начали прятаться под столами и стульями.

Когда министра транспорта США Шона Даффи поспешно выводили из зала – один из его охранников крикнул: "Произошли выстрелы!". По данным Reuters, их могло быть от 4 до 6.

Мы находились в зале, расположенном неподалеку бального зала, когда раздался первый шум. Несколько событий произошли одно за другим. Агенты в смокингах вытащили оружие и бросились в бальный зал. Работники кейтеринга в белых пиджаках закричали и бросились к лестничным пролетам. Воцарился хаос, когда эвакуировали чиновников,

– рассказал свидетель тех событий журналист Шон Макриш.

Стоит отметить, что отель Хилтон в Вашингтоне имеет трагическую историю – в 1981 году возле него Джон Гинкли-младший пытался убить президента Рональда Рейгана.

Как президент США отреагировал на стрельбу?

После эвакуации Дональд Трамп написал в соцсети в Truth Social написал, что вечер прошел прекрасно. Американский лидер подчеркнул, что секретная служба и правоохранительные органы выполнили фантастическую работу.

Стрелок задержан, и я рекомендовал: "Пусть шоу продолжается", однако полностью приму во внимание указания правоохранительных органов. Они примут решение в ближайшее время,

– отметил он.

В конце концов все приняли решение перенести событие на другую дату. Трамп добавил, что Мелания Трамп, Джей Ди Вэнс и все члены его кабинета находятся в отличном состоянии.

Позже американский лидер дал пресс-конференцию для журналистов относительно стрельбы. Дональд Трамп заявил, что стрелок не подходил к нему близко и не проламывал дверной проем в главный бальный зал.

Американский лидер также сказал, что чиновники, возможно, смогут сообщить мотив подозреваемого в будущем. Кроме того, у главы Белого дома спросили, считает ли он, что был мишенью стрелка. На это Трамп дал интересный ответ.

Думаю, эти люди сумасшедшие. Никогда не знаешь,

– заявил Трамп.

Также у американского лидера спросили, почему стрельбы и покушения постоянно случаются именно с ним. Лидер США сказал, что "изучал убийства".

"Они всегда выбирают самых влиятельных людей, например Авраама Линкольна. Они не трогают тех, кто ничего особенного не делает. Я не хочу этого говорить, но я сделал много. Мы сделали очень много", – сказал Дональд Трамп.

Что известно о стрелке и каким был его мотив?

Стрелка оперативно задержали правоохранители. Задержанным является 31-летний Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния. Сейчас мужчина госпитализирован.

Дональд Трамп также публиковал в сети фото этого человека. Предварительно, он действовал самостоятельно.



Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с Дональдом Трампом / Фото из аккаунта президента США в соцсети Truth Social

Впоследствии СМИ узнали больше деталей о нападавшем. Коул Томас Аллен, живет в пригороде Лос-Анджелеса, при этом мужчина работал в Южной Каролине.

Согласно профилю в LinkedIn, который обнаружили журналисты, Аллен работал преподавателем на полставки в компании C2 Education, которая специализируется на подготовке к экзаменам и репетиторстве. В декабре 2024 года компания отметила его как "преподавателя месяца".



Коул Томас Аллен оказался учителем / Фото с фейсбук-страницы C2 Education

Из открытых источников известно, что в 2017 году Аллен получил степень бакалавра по машиностроению в Калифорнийском технологическом институте, а в 2025 году получил степень магистра по информатике в Калифорнийском государственном университете в Домингес-Гиллз.

По данным Федеральной избирательной комиссии, в октябре 2024 года Аллен пожертвовал 25 долларов на президентскую кампанию Камалы Харрис. В своем профиле мужчина указывает себя как разработчика видеоигр.

Сосед стрелка, рассказал журналистам, что, вероятно, "у мужчины расстройство аутистического спектра".

Подозреваемый в стрельбе во время ужина корреспондентов Белого дома был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами.

Джанин Пирро, адвокат Управления округа Колумбия, сообщила, что подозреваемому предъявлено обвинение по двум пунктам: использование огнестрельного оружия во время насильственного преступления и нападение на федерального офицера с использованием опасного оружия. Пирро сказала, что обвиняемого приведут в суд в понедельник, 27 апреля, и она ожидает выдвижения дополнительных обвинений.

Кто пострадал в результате выстрелов в отеле Washington Hilton?

В результате стрельбы ранения получил офицер Секретной службы США. Очевидцы рассказали журналистам, что пуля попала в защитное снаряжение офицера.

Предварительно, пострадавшего уже доставили в местную больницу. По словам источников с места происшествия, ожидается, что офицер выживет.

Дональд Трамп подтвердил, что один из офицеров был ранен выстрелом с очень близкого расстояния, но бронежилет спас ему жизнь.

Как нападавший смог проникнуть на территорию комнаты, где проходило мероприятие?

Возле отеля Washington Hilton было много полицейских, но вход туда был свободным и никого не проверяли. Дело в том, что на разных этажах отеля проходили многочисленные вечеринки.

Однако, чтобы попасть в бальный зал, где происходил ужин, все присутствующие должны были пройти через металлодетекторы и сдать свои вещи на проверку. В осмотре участвовали и сотрудники Управления транспортной безопасности США.

По словам Дональда Трампа, нападающий пытался прорваться через пункт безопасности в отеле.

Волонтер Гелен Мабус, которая работала на ужине корреспондентов Белого дома, рассказала CNN, что подозреваемый, судя по всему, собрал "длинное" оружие в зоне с недостаточным охранным наблюдением у входа на уровне террасы, после чего открыл огонь и бросился в бальный зал.

Мабус сказала, что подозреваемый собрал оружие и побежал к лестнице, чтобы спуститься в бальный зал. Затем мужчина начал стрелять в разных направлениях, пока гости и персонал пытались убежать.

Кажется, он просто стрелял во все стороны,

– сказала Мабус, оценив, что она услышала "по крайней мере 10 выстрелов".

В кого хотел стрелять подозреваемый?

Источники издания CBS News говорят, что после задержания подозреваемый Коул Аллен рассказал правоохранителям о своих намерениях. Он якобы планировал открыть огонь по чиновникам администрации Дональда Трампа.

В то же время стрелок не сказал конкретно, что целился в президента США.

По его словам, хотел стрелять только в "чиновников администрации", сообщил другой источник издания в правоохранительных органах. Впрочем, они не указывают в кого точно пытался стрелять злоумышленник.