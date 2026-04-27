Об этом сообщает издание Bored Panda.
Какое загадочное сообщение нашли в сети?
Пользователи обратили внимание на единственный пост в соцсети X, опубликованный еще в 2023 году. Он не содержал никакого объяснения, однако теперь многие воспринимают его как возможный намек или даже предупреждение о событиях, произошедших.
Сообщение появилось с аккаунта, который связывают с пользователем по имени Генри Мартинес. В нем упоминалось имя "Коул Аллен". Других сообщений на этой странице нет.
После инцидента эта запись стремительно набрала популярность – десятки тысяч лайков и тысячи комментариев. В сети пользователи выражают недоумение и строят различные теории – от случайного совпадения до предположений о заранее спланированных действиях.
Тем временем правоохранители анализируют цифровую активность подозреваемого, пытаясь выяснить его мотивы и возможную причастность других лиц.
По открытым данным из LinkedIn, Аллен работал инженером-механиком, занимался разработкой игр и преподаванием. Он получал образование в Калифорнии, в частности в области машиностроения и информатики. В 2024 году его даже отметила "Преподавателем месяца" компания C2 Education.
Подозреваемый был "ярым антихристианином" и "в течение определенного времени чувствовал в своем сердце большую ненависть",
– заявил президент Дональд Трамп после покушения.
Что известно о покушении на Трампа?
25 апреля в Вашингтоне во время мероприятия с Дональдом Трампом произошла стрельба, нападающего задержали. Трампа оперативно эвакуировали.
Американский лидер подчеркнул, что секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу.
Стрелком оказался 31-летний Коул Томас Аллен, вооруженный дробовиком, пистолетом и ножами. Сам он признал, что хотел стрелять по чиновникам, хоть и не назвал конкретно Трампа.