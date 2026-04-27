Про це повідомляє видання Bored Panda.

Який загадковий допис знайшли в мережі?

Користувачі звернули увагу на єдиний пост у соцмережі X, опублікований ще у 2023 році. Він не містив жодного пояснення, однак тепер багато хто сприймає його як можливий натяк або навіть попередження про події, що сталися.

Повідомлення з’явилося з акаунта, який пов’язують із користувачем на ім’я Генрі Мартінес. У ньому згадувалося ім’я "Коул Аллен". Інших дописів на цій сторінці немає.

Після інциденту цей запис стрімко набрав популярності – десятки тисяч лайків і тисячі коментарів. У мережі користувачі висловлюють здивування і будують різні теорії – від випадкового збігу до припущень про заздалегідь сплановані дії.

Тим часом правоохоронці аналізують цифрову активність підозрюваного, намагаючись з’ясувати його мотиви та можливу причетність інших осіб.

За відкритими даними з LinkedIn, Аллен працював інженером-механіком, займався розробкою ігор і викладанням. Він здобував освіту в Каліфорнії, зокрема в галузі машинобудування та інформатики. У 2024 році його навіть відзначила "Викладачем місяця" компанія C2 Education.

Підозрюваний був "затятим антихристиянином" і "протягом певного часу відчував у своєму серці велику ненависть",

– заявив президент Дональд Трамп після замаху.

