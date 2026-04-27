Збройний напад розглядають як замах на Дональда Трампа та інших високопоставлених осіб. Спеціально для 24 Каналу експерти детально розібрали, що могло стати причиною стрілянини, чому до неї виникає багато питань і якими можуть бути наслідки для Трампа.

Що не так зі стріляниною?

Чимало деталей стрілянини у готелі виглядають дивно, констатує політолог Максим Несвітайлов. Насамперед варто розуміти, що ця подія є щорічною, тобто заздалегідь спланованою. Безпекова робота, підготовка – відбуваються за місяці до самої зустрічі. Огріхи тут недопустимі.

"Були кадри з камер спостереження, де цей шкільний вчитель, озброєний до зубів, просто пробігає працівників Секретної служби й лише потім навздогін йому вони починають стріляти. Я не прихильник конспірологічних теорій, але тут все виглядало надзвичайно дивно", – зазначив політолог.

Довідка. Секретна служба США – федеральне агентство США, підпорядковане Міністерству внутрішньої безпеки США. Серед головних завдань Секретної служби: охорона президента та віцепрезидента США, їхніх родичів, високопоставлених чиновників тощо.

"Щоб повірити у те, що це був просто збіг обставин, випадковість – потрібно повірити й в те, що у Секретній службі працюють некомпетентні дурні. Достатньо одного вчителя з рушницею, щоб обкрутити всіх навколо пальця і бігти до президента, якщо це справді був замах. Це викликає певні думки, і теорія про те, що це спланована піар-акція Трампа, матиме популярність", – наголосив Несвітайлов.

Очевидно, що зараз у президента США не все добре з рейтингом і особливо це відчувається напередодні проміжних виборів, які відбудуться на початку листопада 2026 року. Війна в Ірані, міграційні скандали, підвищення цін на пальне – все це погіршує стан Трампа і Республіканської партії загалом.

Новий замах на Трампа міг би викликати більше емпатії в людей. Думаю, зараз у стрільця шукатимуть будь-які можливі зв'язки з Іраном, хоч би вподобане відео у соцмережі. Але насправді виглядає так, що навіть якщо цей замах спеціально не організували, то принаймні допустили, щоб він стався, і це підвищило Трампу рейтинг,

– припустив політолог.

Варто додати, що Коул Томас Аллен – підозрюваний у замаху – мав із собою кілька видів зброї. Серед них дробовик та кілька ножів. Досі незрозуміло, як він міг це пронести із собою у готель.

У чому могла бути причина замаху?

Примітно, що стрілянина сталася у готелі, біля якого у 1981 році скоїли замах на тодішнього президента США Рональда Рейгана. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснив, що складно сказати, чи це був збіг обставин, чи ні.

Є враження, що справді була спроба замаху на Трампа, і вже не вперше. Частково такі інциденти може використовувати команда Трампа для підвищення його рейтингу. Зрештою, саме замах перед виборами й дозволив йому перемогти. Ситуація зараз подібна,

– зауважив Ус.

Прогнозують, що на проміжних виборах демократи зможуть взяти нижню палату Конгресу і проголосити імпічмент Трампу. Це рішення, звісно, мусить пройти через Сенат. Втім і там Демократична партія може зберегти свої позиції й навіть дещо посилити їх.

"Отже, спроба замаху на Трампа може додати йому певні бенефіти. Водночас ми розуміємо, що негатив до Трампа є великим. Американське суспільство не підтримує його. Крім того, тих, хто не підтримує Трампа стало на 26% більше, ніж тих, хто його підтримує", – уточнив аналітик.

Зрештою, саме невдоволення політикою Трампа і може бути причиною подібних замахів. Тенденція для президента США може стати ще невтішнішою, якщо такі випадки продовжуватимуться і надалі.

Зверніть увагу! У липні 2024 року на, тоді ще кандидата у президенти США, Дональда Трампа здійснили замах. Під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії у Трампа вистрілили з гвинтівки. Тоді він отримав вогнепальне поранення, стрілець влучив у вухо. Саме після цього інциденту рейтинг Трампа значно виріс. Чимало експертів стверджують, що цей випадок і допоміг Трампу здобути нищівну перемогу у виборах.

Яка головна проблема інциденту?

За даними CNN, за кілька хвилин до замаху стрілець розповів про свої плани родині. Сестра підозрюваного повідомила про це поліцію, розповівши, що її брат мав схильність до "радикальних висловлювань". З огляду на нові факти, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко не вважає, що стрілянину могла організувати команда Трампа.

Я б радше вірив в інсценізацію замаху якраз перед виборами у 2024 році. У цьому випадку стрілець, можливо, мав певні психологічні вади,

– припустив політолог.

Звісно, таку подію республіканці й сам Трамп використовують на свою користь. Однак, на думку Буряченка, це не свідчить про те, що замах був спланованим заздалегідь. Не дивно, що будь-яка резонансна подія, особливо напередодні виборів, може стати додатковим важелем впливу однієї чи іншої сторони.

"Показовим тут є саме безпековий акцент. Як людина, обвішана зброєю, могла потрапити на захід такого високого рівня? Це нонсенс, там перебували перші люди США. Не лише президент, але й керівник ФБР. Для силовиків це просто жах. Американська система не була готова до таких регулярних випадків", – зауважив Буряченко.

Дональд Трамп опісля інциденту заявив, що всі спрацювали добре і в нього немає жодних претензій. Однак, очевидно, що прогалини у безпекових заходах побачили в усьому світі.

