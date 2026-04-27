Вооруженное нападение рассматривают как покушение на Дональда Трампа и других высокопоставленных лиц. Специально для 24 Канала эксперты подробно разобрали, что могло стать причиной стрельбы, почему к ней возникает много вопросов и какими могут быть последствия для Трампа.

Что не так со стрельбой?

Многие детали стрельбы в отеле выглядят странно, констатирует политолог Максим Несвитайлов. Прежде всего следует понимать, что это событие является ежегодным, то есть заранее спланированным. Работа по безопасности, подготовка – происходят за месяцы до самой встречи. Огрехи здесь недопустимы.

"Были кадры с камер наблюдения, где этот школьный учитель, вооруженный до зубов, просто пробегает работников Секретной службы и только потом вдогонку ему они начинают стрелять. Я не сторонник конспирологических теорий, но здесь все выглядело чрезвычайно странно", – отметил политолог.

Справка. Секретная служба США – федеральное агентство США, подчинено Министерству внутренней безопасности США. Среди главных задач Секретной службы: охрана президента и вице-президента США, их родственников, высокопоставленных чиновников и тому подобное.

"Чтобы поверить в то, что это было просто стечение обстоятельств, случайность – нужно поверить и в то, что в Секретной службе работают некомпетентные дураки. Достаточно одного учителя с ружьем, чтобы обкрутить всех вокруг пальца и бежать к президенту, если это действительно было покушение. Это вызывает определенные мысли, и теория о том, что это спланированная пиар-акция Трампа, будет иметь популярность", – подчеркнул Несвитайлов.

Очевидно, что сейчас у президента США не все хорошо с рейтингом и особенно это ощущается накануне промежуточных выборов, которые состоятся в начале ноября 2026 года. Война в Иране, миграционные скандалы, повышение цен на топливо – все это ухудшает состояние Трампа и Республиканской партии в целом.

Новое покушение на Трампа могло бы вызвать больше эмпатии у людей. Думаю, сейчас у стрелка будут искать любые возможные связи с Ираном, хотя бы понравившееся видео в соцсети. Но на самом деле выглядит так, что даже если это покушение специально не организовали, то по крайней мере допустили, чтобы оно произошло, и это повысило Трампу рейтинг,

– предположил политолог.

Стоит добавить, что Коул Томас Аллен – подозреваемый в покушении – имел с собой несколько видов оружия. Среди них дробовик и несколько ножей. До сих пор непонятно, как он мог это пронести с собой в отель.

В чем могла быть причина покушения?

Примечательно, что стрельба произошла в отеле, возле которого в 1981 году совершили покушение на тогдашнего президента США Рональда Рейгана. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснил, что сложно сказать, было ли это совпадение обстоятельств, или нет.

Есть впечатление, что действительно была попытка покушения на Трампа, и уже не впервые. Частично такие инциденты может использовать команда Трампа для повышения его рейтинга. В конце концов, именно покушение перед выборами и позволило ему победить. Ситуация сейчас подобная,

– заметил Ус.

Прогнозируют, что на промежуточных выборах демократы смогут взять нижнюю палату Конгресса и провозгласить импичмент Трампу. Это решение, конечно, должно пройти через Сенат. Впрочем, и там Демократическая партия может сохранить свои позиции и даже несколько усилить их.

"Итак, попытка покушения на Трампа может добавить ему определенные бенефиты. В то же время мы понимаем, что негатив к Трампу является большим. Американское общество не поддерживает его. Кроме того, тех, кто не поддерживает Трампа стало на 26% больше, чем тех, кто его поддерживает", – уточнил аналитик.

В конце концов, именно недовольство политикой Трампа и может быть причиной подобных покушений. Тенденция для президента США может стать еще более неутешительной, если такие случаи будут продолжаться и в дальнейшем.

Обратите внимание! В июле 2024 года на, тогда еще кандидата в президенты США, Дональда Трампа было совершено покушение. Во время предвыборного митинга в Пенсильвании в Трампа выстрелили из винтовки. Тогда он получил огнестрельное ранение, стрелок попал в ухо. Именно после этого инцидента рейтинг Трампа значительно вырос. Многие эксперты утверждают, что этот случай и помог Трампу одержать сокрушительную победу в выборах.

Какая главная проблема инцидента?

По данным CNN, за несколько минут до покушения стрелок рассказал о своих планах семье. Сестра подозреваемого сообщила об этом полиции, рассказав, что ее брат имел склонность к "радикальным высказываниям". Учитывая новые факты, президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко не считает, что стрельбу могла организовать команда Трампа.

Я бы скорее верил в инсценировку покушения как раз перед выборами в 2024 году. В этом случае стрелок, возможно, имел определенные психологические недостатки,

– предположил политолог.

Конечно, такое событие республиканцы и сам Трамп используют в свою пользу. Однако, по мнению Буряченко, это не свидетельствует о том, что покушение было спланированным заранее. Неудивительно, что любое резонансное событие, особенно накануне выборов, может стать дополнительным рычагом влияния одной или другой стороны.

"Показательным здесь является именно безопасностный акцент. Как человек, обвешанный оружием, мог попасть на мероприятие такого высокого уровня? Это нонсенс, там находились первые люди США. Не только президент, но и руководитель ФБР. Для силовиков это просто ужас. Американская система не была готова к таким регулярным случаям", – отметил Буряченко.

Дональд Трамп после инцидента заявил, что все сработали хорошо и у него нет никаких претензий. Однако, очевидно, что пробелы в мерах безопасности увидели во всем мире.

