Дональд Трамп заявил, что этой стрельбы никогда не произошло, если бы на территории Белого дома был построен "большой и защищенный бальный зал". Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Как Трамп объяснил стрельбу в отеле Washington Hilton

Трамп отметил, что на строительстве нового бального зала уже более 150 лет настаивают американские военные, Секретная служба и все президенты.

По словам политика, новый бальный зал строят максимально быстро. Он не будет иметь помещений сверху, через которые могли бы проникнуть посторонние лица.

Также он отметил, что здание будет расположено внутри периметра самого защищенного комплекса в мире – Белого дома.

Отдельно Трамп раскритиковал судебный иск, который пытается остановить строительство, назвав его безосновательным.

Напомним, что в конце 2025 года Национальный фонд охраны исторического наследия подал в суд с требованием остановить строительство бального зала.

Заметим, что стоимость проекта нового бального зала постоянно росла с 200 до около 400 миллионов долларов. Сначала Трамп заявлял, что строительство не затронет существующее здание, однако впоследствии снес все восточное крыло Белого дома.

1 апреля суд в США временно остановил строительство бального зала.

Позже Федеральный апелляционный суд США разрешил Трампу продолжить строительство бального зала в Белом доме. Суд приостановил запрет на наземные работы до 5 июня, когда состоится слушание по делу.

Стрельба в Washington Hilton: что известно на данный момент

Вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton произошла стрельба.

Около 20:36 по местному времени (03:36 по Киеву) в здании раздались звуки, похожие на выстрелы. В зале находилось около 2600 гостей, среди них вице-президент Джей Ди Вэнс, члены правительства и руководители спецслужб.

После начала стрельбы Секретная служба немедленно вывела Трампа и его жену Меланию, а присутствующие начали прятаться под столами.

Правоохранители сообщили, что вооруженный мужчина с ружьем, пистолетом и ножами пытался прорваться через контрольно-пропускной пункт в вестибюле отеля и двигался в сторону бального зала, где находились чиновники.

Нападавшего задержали, но во время инцидента был ранен один сотрудник Секретной службы.

Власти заявили, что нападавший действовал сам. СМИ сообщают, что подозреваемым является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии.

После возвращения в Белый дом Трамп назвал стрелка "больным человеком" и отметил, что охрана сработала быстро и профессионально.