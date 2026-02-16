Каким будет новый бальный зал Белого дома?

Строительство продолжают, даже несмотря на то, что проект обжаловали в суде, пишет The Washington Post.

Смотрите также Получение жилья от государства изменят: Зеленский подписал новый закон

Новый бальный зал станет одним из крупнейших современных дополнений к Белому дому. Его площадь составит около 8,4 тысяч квадратных метров.

Пространство сможет принимать до 1 000 гостей одновременно, пишет Realtor.com. Это значительно больше, чем нынешние возможности резиденции, где большие официальные мероприятия часто проводят во временных палатках из-за недостатка места.

Рендеринг предложенного бального зала Белого дома / Иллюстрации The Washington Post

Проект разработала архитектурная компания Shalom Baranes Associates. После критики предыдущей версии дизайн изменили, в частности убрали массивный декоративный фронтон. В то же время новое здание спроектировали так, чтобы его высота соответствовала основной части Белого дома и не нарушала общие пропорции комплекса.

Поскольку он имеет идентичную высоту и масштаб, он полностью соответствует нашему историческому Белому дому. Это пространство будет хорошо служить нашей стране, надеемся, в течение веков в будущем!

– написал Трамп в соцсетях.

Почему этот проект вызвал споры?

Строительство бального зала Трампа вызвало критику среди архитекторов и представителей органов, которые отвечают за сохранение исторического облика Белого дома. Они считают, что новое сооружение может изменить архитектурный баланс комплекса и повлиять на его исторический характер.

Отдельные замечания касаются финансирования. Строительство планируют оплатить за счет частных доноров, среди которых могут быть крупные компании. Это вызвало вопрос о прозрачности процесса и контроля за реализацией проекта.

В администрации президента США заявили, что строительство нового бального зала в Белом доме является вопросом национальной безопасности и не может быть остановлено из-за судебных исков.