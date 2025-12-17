Почему строительство бального зала назвали вопросом национальной безопасности?

Позиция Белого дома заключается в том, что новый бальный зал имеет непосредственную связь с безопасностью президента и официальных мероприятий, пишет 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

В администрации отмечают, что задержка или остановка работ может создать риски, которые нельзя раскрывать публично. Именно поэтому правительство настаивает на продолжении строительства даже на фоне судебных споров.

Интересно! В рамках рассмотрения дела администрация заявила о готовности передать суду закрытые материалы, которые не могут быть обнародованы.

Суд пока не принял решение о полном прекращении работ. В то же время процесс рассмотрения дела продолжается, а дальнейшие слушания должны определить, были ли нарушены права граждан.

Почему организации пытаются остановить проект?

Строительство бального зала оспаривают организации по охране исторического наследия. Они считают, что проект реализуют без надлежащих согласований и оценок, а также без участия Конгресса. Отдельные претензии касаются изменений в структуре комплекса Белого дома, в частности демонтажа частей Восточного крыла.

Ни один президент не имеет законного права сносить части Белого дома без какого-либо рассмотрения дела – ни президент Трамп, ни президент Байден, ни кто-либо другой. И ни один президент не имеет законного права строить бальный зал на государственной собственности, не предоставив общественности возможности высказать свое мнение,

– отметили в иске активисты.

Как изменилась стоимость строительства?

Изначально проект бального зала оценивали примерно в 300 миллионов долларов. Однако Дональд Трамп заявил, что сейчас общая стоимость может вырасти до 400 миллионов, пишет Bloomberg.

По его словам, это связано с изменениями в масштабах и конструкции здания, а также с повышенными требованиями к безопасности. Президент отмечает, что новый зал будет значительно больше, чем планировалось изначально, и сможет вмещать до тысячи гостей.

Строительство нового бального зала / Фото Associated Press

Проект предусматривает усиленные конструкции, специальные окна и современные системы защиты, которые должны соответствовать стандартам безопасности для высших должностных лиц.

Для чего Трампу новый бальный зал?

Трамп объясняет, что бальный зал нужен для проведения крупных официальных событий, в частности инаугураций, государственных и международных мероприятий. По его мнению, это позволит избежать зависимости от погодных условий и повысить уровень контроля во время массовых собраний.

Президент также отмечает, что нынешние пространства Белого дома не рассчитаны на события такого масштаба, из-за чего администрация вынуждена использовать временные конструкции или внешние площадки.

Что происходит с проектом сейчас?